Moment, na ktorý čakali rok a pol: Celý Liverpool si konečne mohol od srdca zaspievať slávne verše

Pandémia koronavírusu spôsobila, že hymna sa nespievala už poriadne dlho.

Trvalo to neuveriteľných 515 dní. Presne tak dlho nemohol byť Anfield, domovský stánok veľkoklubu FC Liverpool, naplno zaplnený divákmi. Na tribúny sa vojde až 40 000 ľudí. Sedačky však ostávali prázdne kvôli prebiehajúcej pandémii koronavírusu.

Prvýkrát po 18 mesiacoch sa Anfield zaplnil až minulý víkend, keď futbalisti Liverpoolu nastúpili v prípravnom zápase proti Atléticu Bilbao (1:1). Tento moment si fanúšikovia naplno užili a klub zverejnil video, na ktorom spievajú dnes už svetoznámu hymnu "You will never walk alone". A atmosféra na štadióne je podľa očakávaní elektrizujúca.