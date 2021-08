Utrápený Messi sa zložil na tlačovke: Dal som Barcelone všetko, nie som na to pripravený

Argentínsky futbalista Lionel Messi v nedeľu na tlačovej konferencii potvrdil odchod z FC Barcelona, v ktorého drese pôsobil celú doterajšiu profesionálnu kariéru. Pred novinármi iba s ťažkosťou zadržiaval slzy.

Barcelona si už pre veľké dlhy a sprísnenú finančnú politiku La ligy dlhoročného lídra nemohla ďalej dovoliť. "Moja rodina a ja sme boli presvedčení, že zostaneme tu, doma. Toto sme chceli viac ako čokoľvek. Pravda je taká, že neviem, čo povedať. Po 21 rokoch odchádzam s tromi deťmi, ktoré sa považujú za Kataláncov. Dal som klubu všetko od prvého dňa, čo som sem prišiel, až do posledného. Je to pre mňa veľmi zložité, nie som na to pripravený," priznal dojatý Messi podľa AFP.

Tridsaťštyriročný Messi pripustil, že jeho novým klubom môže byť Paríž St. Germain. "Keď vyšla správa o tom, že definitívne odchádzam, kontaktovalo ma veľa klubov. V tejto chvíli to nie je ešte dohodnuté, ale áno, môžem potvrdiť, že rokujem s PSG," povedal Argentínčan. Francúzsky L'Equipe zverejnil, že vicemajster Ligue 1 má pre Messiho pripravenú trojročnú zmluvu v hodnote 40 miliónov eur. Údajne už v nedeľu odcestuje do francúzskej metropoly, kde by sa mal podrobiť lekárskym testom.

Argentínčan strelil v 778 zápasoch v drese "blaugranas" 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.