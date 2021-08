Mladý slovenský brankár Jakub Vinarčík sa sťahuje do Talianska.

Vinarčík, ktorý len pred necelým mesiacom dosiahol vekovú hranicu 16 rokov, bude ďalej rozvíjať svoj talent v slávnom veľkolube Juventus Turín.

Vinarčík bol kmeňovým hráčom Košíc, avšak predstavil sa už aj v reprezentácii do 17 rokov. V Juventuse by mal podľa zahraničných zdrojov chytať taktiež v kategórii do 17 rokov, avšak je pravdepodobné, že tréneri ho vyskúšajú aj v tíme U23.