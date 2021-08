Juraj Kucka opúšťa Parmu: Prestupuje do Premier League!

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka (34) prestúpil do anglického FC Watford z talianskej Parmy.

S účastníkom Premier League sa dohodol na dvojročnej zmluve. Jeho transfer do nového pôsobiska zrealizovala agentúra Stars&Friends.

Tridsaťštyriročný strednopoliar a dlhoročný reprezentant SR uvažoval nad zmenou pôsobiska po vypadnutí Parmy zo Serie A v uplynulej sezóne. Bývalý hráč pražskej Sparty, tureckého Trabzonsporu a talianskych klubov FC Janov aj AC Miláno si tak naplnil ďalší futbalový sen.

"Zahrať si v anglickej Premier League bol vždy môj sen a preto sa veľmi teším, že sa mi to teraz podarilo. Nikdy nie je neskoro a to platí aj pri futbale. Bude to pre mňa veľká zmena a na túto výzvu sa veľmi teším.

Každá súťaž má svoje špecifiká a ja som veľmi rád, že po nezabudnuteľných rokoch strávených v talianskej sérii A, kde som sa toho veľa naučil a futbalovo vyzrel budem mať skúsenosť aj s ostrovným futbalom," vyjadril sa Kucka v oficiálnej tlačovej správe.

"Juraj je skúsený hráč so skvelou futbalovou kariérou. Preto jeho prestup do anglickej Premier League považujem za zaslúžené vyvrcholenie jeho úspešnej kariéry a futbalovej snahy, ktorú celé roky predvádza na ihrisku. Som presvedčený, že Juraj bude so svojimi bohatými futbalovými skúsenosťami pre anglický Watford prínosom," uviedol agent Karol Csontó zo Stars&Friends, ktorý celý transfer realizoval.

Kuckov kontrakt v Parme mal platnosť do júna 2022, po zostupe tímu do Serie B však slovenský futbalista túžil zmeniť pôsobisko. V lete sa o neho zaujímal aj FC Janov, no k dohode neprišlo. Kucka je dlhoročný reprezentant, so slovenským tímom štartoval na troch šampionátoch (MS 2020, EURO 2016 aj EURO 2020).