Nečakané slová trénera Guardiolu na adresu Messiho: Toto sa mu nebude počúvať ľahko!

Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola uviedol, že úradujúci víťaz Premier League nemá záujem angažovať do svojich radov Lionela Messiho.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Argentínsky hviezdy útočník sa nedohodol na novej zmluve s FC Barcelona a zatiaľ nie je jasné, kde bude pokračovať jeho kariéra.

"V tomto momente vôbec neuvažujeme o tom, že by sme chceli získať Messiho. V žiadnom prípade nie," odpovedal Guardiola podľa agentúry AP na otázku počas piatkovej tlačovej konferencie.

Päťdesiatročný Guardiola viedol Messiho v Barcelone v rokoch 2008 až 2012, spoločne vyhrali dvakrát Ligu majstrov a získali množstvo ďalších trofejí.

K ďalšej spolupráci týchto dvoch mužov však asi nepríde. Kormidelník City ďalej povedal, že s Messim osobne nehovoril po tom, ako klub oznámil, že sa nedohodli.

"Prekvapilo to všetkých, aj mňa. Prezident Laporta to však vysvetlil jasne a dá sa to pochopiť. Bol by som rád, keby ukončil kariéru v Barcelone, ale nedá sa nič robiť. Každopádne mu želám len to najlepšie," dodal na adresu 34-ročného Argentínčana.

"Cizizens", ktorých vlastní kráľovská rodina z Abú Zabí, patria ku klubom, ktoré by si mohli dovoliť získať hráča Messiho formátu. Klub však už investoval do novej posily, keď získal z Aston Villy za britskú rekordnú sumu 100 miliónov libier anglického reprezentanta Jacka Grielischa.