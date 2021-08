Nezmar Pedri: Chystá sa na 73. zápas sezóny!

Má len 18 rokov a už je z neho robot! Pedri, mladý stredopoliar Španielska, môže v dnešnom finále olympijského futbalového turnaja proti Brazílii (13.30 hod.) zlomiť rekord vyťaženosti. Ak nastúpi, bude to jeho 73. zápas sezóny, čím prekoná maximum Portugalčana Bruna Fernandesa (26).

Šikovný, iba 60 kg vážiaci záložník si vlani v septembri odkrútil premiéru v drese Barcelony. Po boku Lionela Messiho, ktorý zažiaril na hrách 2008 v Pekingu a priviedol Argentínu k zlatu.

Štafetu po ňom prebral v Riu de Janeiro Neymar, ktorý tento kúsok zopakoval s Brazíliou. Dnes by mohol na ich triumfy nadviazať ďalší hráč katalánskeho klubu Pedri.

V La Lige odohral 37 zápasov, 7 pridal v Španielskom pohári, dva v domácom Superpohári a 7 v Lige majstrov.

Za áčko La Furia Roja absolvoval 10 duelov, štyrikrát si obliekol dres španielskej dvadsaťjednotky. V Japonsku nastúpil vo všetkých piatich zápasoch turnaja a dnes ho čaká šiesty.

„Ak by mi niekto predpovedal, že to všetko stihnem, označil by som ho za šialenca. Je to takmer nemožná bilancia v dospelom futbale. Mal som však šťastie, ale som na to veľmi hrdý,“ vyhlásil Pedri na oficiálnom olympijskom webe.

Pred finále veril v zisk zlatých medailí, ale porovnanie s úspechom Messiho či Neymara na OH odmietol.

„Nie je možné porovnávať sa s hráčmi, ktorí urobili pre futbal tak veľa. To však neznamená, že nechcem vyhrať zlato,“ uzavrel skromne.