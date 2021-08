Messi má záujem prestúpiť do tohto veľkoklubu: Kontaktoval trénera!

Argentínsky futbalista Lionel Messi (34) vo štvrtok kontaktoval trénera Paríža St. Germian Mauricia Pochettina.

So svojím krajanom preberali možnosť príchodu dlhoročnej opory FC Barcelona do tímu účastníka Ligue 1. Podľa magazínu The Athletic o 34-ročného útočníka majú záujem aj anglické veľkokluby Manchester City, Manchester United a FC Chelsea.

FC Barcelona a Messi oznámili, že sa im nepodarilo zrealizovať predĺženie spolupráce pre finančné a administratívne prekážky.

Argentínčan strelil v 778 zápasoch v drese "blaugranas" 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí.

Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.