Šesták o prestupe Kucku do Premier League: Ostal som prekvapený!

Z talianskej Serie A do anglickej Premier League! Takáto zmena sa môže čoskoro týkať Juraja Kucku (34).

Podľa Fabrizia Romana (28), známeho odborníka na futbalový trh, je slovenský reprezentant krôčik od prestupu z druholigovej Parmy do FC Watford. Nováčik najvyššej anglickej súťaže ponúka bojnickému rodákovi dvojročnú zmluvu.

Podľa správ z Apeninského polostrova už klub bývalého majiteľa sira Eltona Johna našiel s Parmou takmer úplnú zhodu na transfere. K podpisu kontraktu by malo prísť v najbližších dňoch.

Ani sedem gólov Kucku v 28 ligových zápasoch uplynulej sezóny nepomohlo talianskemu mužstvu k záchrane v Serie A. Slovenský stredopoliar v pozícii kapitána má s ním kontrakt ešte na jeden rok a aj s jeho pomocou si vedenie sľubovalo rýchly návrat medzi elitu.

„S Jurajom sme sa na konci sezóny rozišli a sľúbili si, že po majstrovstvách Európy sa spoločne pustíme do práce. Mal veľkú motiváciu. Hovoril, že chce u nás ostať,“ priznal pre parmatoday.it športový riaditeľ klubu Javier Ribalta.

Situácia sa medzičasom zvrtla. Kucka je na sklonku kariéry a po osemročnej talianskej anabáze (FC Janov, AC Miláno, AC Parma) prikývol na anglickú výzvu.

Exspoluhráč Šesták

Stanislav Šesták, ktorý bol osem rokov jeho spoluhráčom v reprezentácii, tento ťah nečakal. „Prekvapilo ma to. Myslel som si, že v Taliansku ešte pokojne odohrá štyri-päť sezón. Je to zrejme pre neho výzva.

Presun do Anglicka berie ako splnenie sna - zahrať si tamojšiu ligu a zažiť skvelú atmosféru,“ povedal bývalý útočník pre Nový Čas.

Pre Kucku znamená anglická pozvánka docenenie jeho futbalovej spoľahlivosti a oddanosti. Je typom bojovníka, ktorý vyhľadáva súboje a málokedy v nich odloží nohu.

„Hoci už má svoj vek, nemala by to byť prekážka, aby sa v anglickom futbale nepresadil.Na ihrisku ho čaká množstvo kontaktov, ktoré dajú telu zabrať. Fyzicky je však na tom dobre a nezaostáva ani pohybovo. Mal by teda pravidelne hrávať.“

FC Watford

- nováčik anglickej Premier League

- finalista FA Cupu (2019)

- tréner Španiel Xsico Muňoz

- najdrahší hráč Ismaila Sarr (22 mil. €)

- štadión Vicarage Road pre 21 577 divákov