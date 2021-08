Bývalý reprezentant vydržal v Taliansku polroka: Depetris sa vracia na Slovensko!

Argentínsky futbalista David Depetris (32), ktorý má slovenské občianstvo a za reprezentáciu odohral dva zápasy, sa vracia opäť na Slovensko.

Futbalový útočník sa dohodol na novej zmluve s druholigovou Banskou Bystricou. Klub túto informáciu zverejnil na sociálnej sieti.

Depetris pred pol rokom hral za AS Trenčín odkiaľ prestúpil do štvrtoligovej Savoie. Dlho tam nevydržal. Po neúspechu v baráži o postup do Série C sa vracia na Slovensko. V Taliansku stihol odohrať 14 zápasov a trikrát sa strelecky presadil.

David Depetris získal aj slovenské občianstvo. Za reprezentáciu odohral v roku 2013 dva zápasy pod vedením Jána Kozáka st. proti Rumunsku a Gibraltáru.