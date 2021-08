Na Tehelnom poli chystajú návrat bývalého kanoniera: Šporar chce opäť dávať góly za Slovan

Záujem je obojstranný. Vo futbalových kuloároch sa v týchto dňoch spomína možný návrat slovinského reprezentanta Andraža Šporara (27) do Slovana Bratislava, kde v rokoch 2018 až 2020 zanechal hlbokú streleckú brázdu.

V Sportingu Lisabon, do ktorého prestúpil v januári 2020, totiž nemá na ružiach ustlané, a tak by sa rád v rámci hosťovania vrátil na Tehelné pole, kde sa mu mimoriadne darilo. Pre Nový Čas to potvrdil generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík mladší.

Slovinský reprezentant prežil v Slovane skvelé dva roky, počas ktorých svojimi gólmi pomohol klubu k zisku titulu a Slovenského pohára. V sezóne 2018/2019 sa s 29 gólmi stal najlepším strelcom ligy a v januári 2020 si vystrieľal postup do Sportingu Lisabon. Slovan za neho s rôznymi bonusmi zinkasoval takmer 7 miliónov eur, ale Šporara v Lisabone odstavili na vedľajšiu koľaj. Sporting ho vo februári 2021 poslal na hosťovanie do Bragy, ale ani tu nedostával Slovinec veľa príležitostí.

„S Andražom máme nadštandartný vzťah. Aj po odchode zo Slovana sme v pravidelnom kontakte. Naposledy som s ním hovoril predvčerom a s jeho agentom včera. Môžem potvrdiť, že máme záujem o to, aby sa k nám vrátil na hosťovanie. To by bolo fantastické. Rovnako aj on by túto možnosť rád uvítal, ale nezáleží iba na ňom. Dôležité bude, ako sa k tomu postaví jeho súčasný zamestnávateľ. Prestupové obdobie sa končí začiatkom septembra, dovtedy máme čas a veľa bude záležať na tom, ako dopadneme v pohárovej Európe,“ vyjadril sa generálny riaditeľ belasých pre Nový Čas k možnému návratu slovinského kanoniera na Tehelné pole.

Do gibraltáru s trénerom Weissom?

Belasí sa vo štvrtok predstavia v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy na pôde gibraltárskeho Lincolnu Red Imps a vedenie dúfa, že aj s hlavným trénerom Vladimírom Weissom. Ten totiž kvôli vysokým horúčkam absentoval v sobotu na lavičke Slovana v ligovom zápase s Trenčínom. „Tréner Weiss podstúpil v nedeľu PCR test na covid. Výsledok bol negatívny, tak veríme, že s nami poletí do Gibraltáru,“ povedal Ivan Kmotrík mladší.