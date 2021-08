Patrí medzi najväčšie talenty v slovenskej lige: Bernát opúšťa Žilinu, vybral si zaujímavé pôsobisko

Slovenský futbalový stredopoliar Ján Bernát odchádza po piatich rokoch z MŠK Žilina.

Minimálne do konca aktuálnej sezóny bude 20-ročný odchovanec Akadémie MŠK obliekať dres druholigového belgického tímu KVC Westerlo.

Po Dawidovi Kurminowskom je Bernát druhým hráčom, ktorý odchádza v aktuálnej sezóne spod Dubňa. "Ponuku od Westerlo sme registrovali už dávnejšie. Do belgického tímu, ktorý historicky pravidelne hrával najvyššiu súťaž, vstúpil nový turecký investor, známy z Fenerbahce Istanbul. Teraz majú jasný plán vrátiť sa do najvyššej ligy a práve Jano má byť jeden z nosných hráčov. V určitej fáze s touto ponukou nebol stotožnený ani klub a ani samotný hráč. Následne po rozhovoroch s trénerom a manažmentom, ktorý mu detailnejšie opísali projekt, nám Jano po zápase v Dila Gori povedal, že by to teda vyskúšal. Rokovania sa otvorili a napokon sme sa dohodli na hosťovaní do konca aktuálnej sezóny s následnou opciou," povedal pre klubový web Karol Belaník, športový manažér MŠK.

"Šošoni" chceli svojho stredopoliara udržať v tíme aj na 3. predkolo Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. "Veľmi intenzívne sme rokovali s klubom a chceli, aby Jano ostal ešte minimálne na dvojzápas s Tobolom. Samotný hráč sa ale začiatkom minulého týždňa rozhodol, že po Limassole chce ísť do Belgicka vzhľadom na to, že 15. augusta tam začína súťaž a za dva týždne sa chce aklimatizovať, oboznámiť so všetkými novými vecami, ktoré ho v klube čakajú. Požiadal nás, aby sme mu vyhoveli. My sme to rešpektovali, pretože mať v tíme hráča, ktorý nie je myšlienkami stopercentne koncentrovaný a skôr je už niekde inde, nie je dobré. Chápeme ale jeho rozhodnutie a želáme mu v Belgicku pevné zdravie, veľa úspechov a nech naplní svoje očakávania i očakávania klubu," dodal Belaník.

"Rokovania sa už ťahali 3-4 týždne, dlhšie sa o mňa z Belgicka zaujímali. Je to tím, ktorý síce hrá druhú belgickú ligu, ale zázemím, infraštruktúrou, hráčmi, projektom a ambíciami patrí jednoznačne do tej prvej. Je to tradičný klub, ktorý má jasný cieľ postúpiť. Aj to ma oslovilo, pretože je to kvalitná liga, no nie je to až taký skok. Verím, že budem hrávať a zvyknem si na zahraničie, chcem skúsiť niečo nové. V Žiline som dospel ako hráč aj človek. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa o futbal v Žiline starajú, zvlášť pánovi Antošíkovi. Vďaka všetkým prišla pre mňa takáto šanca. Od každého trénera v MŠK som si vzal veľa. Ťažko sa mi odchádza, hlavne od terajšej partie, kde sme vytvorili skutočnú rodinu. Cítil som však, že nastal čas na zmenu a chcem to skúsiť v zahraničí," povedal Bernát, ktorý za Žilinu odohral 73 majstrovských zápasov, strelil za ňu 21 gólov a pridal 13 asistencií.