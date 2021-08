Slovan pozná možného súpera v play off: Gréci alebo Bulhari?

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu do play off Európskej ligy UEFA 2021/2022 cez Lincoln Red Imps stretnú s úspešným z dvojice Olympiakos Pireus/Ludogorec Razgrad.

Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone s tým, že prvý zápas by mal slovenský šampión odohrať na ihrisku súpera.

Úvodné stretnutia play off sú na programe 19. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Slovan začal európsku púť v Lige majstrov, v 1. predkole postúpil cez írsky Shamrock Rovers (2:0 doma, 1:2 vonku). V 2. predkole nestačil na Young Boys Bern, po domácej bezgólovej remíze prehral vo Švajčiarsku 2:3 a "spadol" do 3. predkola Európskej ligy. V ňom si zmeria sily s Lincolnom Red Imps z Gibraltáru a v prípade postupu ho čaká konfrontácia s gréckym alebo bulharským protivníkom.

"Belasí" majú s oboma pohárové skúsenosti. S Olympiakosom prehrali v 3. predkole LM 2009/2010 dvakrát 0:2. O päť rokov neskôr bol nad ich sily aj Ludogorec, ktorého v 2. predkole LM 2014/2015 zdolali doma 2:1, no v odvete podľahli rozdielom triedy 0:3 a so súťažou sa rozlúčili.

Ak by Slovan nezvládol konfrontáciu s gibraltárskym súperom v 3. predkole EL, pokračoval by v play off novovytvorenej súťaže Európskej konferečnej ligy (EKL).



Žreb play off EL

Randers FC - víťaz Galatasaray Istanbul/St. Johnstone FC

víťaz Rapid Viedeň/Anorthosis Famagusta - FC Zorja Luhansk

víťaz FK Jablonec/Celtic Glasgow - AZ Alkmaar

Fenerbahce Istanbul - víťaz Neftči Baku/HJK Helsinki

víťaz NŠ Mura/Žalgiris Vilnius - SK Sturm Graz

víťaz Omonoia Nikózia/Flora Tallinn - Royal Antverpy FC

víťaz Olympiakos Pireus/Ludogorec Razgrad - víťaz Lincoln Red Imps/ŠK SLOVAN BRATISLAVA

víťaz Malmö FF/Glasgow Rangers - víťaz Kairat Almaty/Alaškert FC

víťaz Ferencváros Budapešť/SK Slavia Praha - víťaz Dinamo Záhreb/Legia Varšava

víťaz Crvena Zvezda Belehrad/Šeriff tiraspoľ - víťaz CFR Kluž/Young Boys Bern