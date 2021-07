Belasým bude proti Bernu fandiť aj bývalý tréner Straka: Slovan je už inde!

Belasí sú jeho srdcovka. Futbalovému Slovanu bude v dnešnom zápase 2. predkola LM na pôde Young Boys Bern (20.15 hod., Dajto) držať palce aj jeho bývalý tréner František Straka (63).

Český kouč je presvedčený, že sa dnes nezopakuje história spred siedmich rokov, keď tu slovanisti vtedy pod jeho vedením utŕžili debakel 0:5.

Podľa neho je dnešný Slovan úplne inde a po domácej remíze 0:0 je v jeho silách zabojovať o postup. Aj keď to na umelej tráve, ktorej je on sám zásadným odporcom, nebude ľahké!

Straka je bývalý československý reprezentant, ktorý v roku 2014 viedol Slovan a bol pri jednej z najpotupnejších prehier v histórii klubu. „Bol to vtedy debakel, aj keď hra nebola až taká hrozná. Každý sa však pozerá na výsledok,“ zalovil v pamäti Straka.

Po rokoch tvrdí, že za výpraskom bola kvalita súpera a umelá tráva, na ktorú boli domáci zvyknutí.

„Som jednoznačným odporcom umelej trávy. My sme sa vtedy na ňu pripravovali, ale nepomohlo. Dnes počúvam, že Vlado Weiss nechcel nechať na nej trénovať hráčov. Asi má na to dôvod, ale ja si myslím, že by si ju mali hráči vyskúšať,“ pokračoval súčasný kouč druholigového Třinca.

Zároveň tvrdí, že práve Vladimír Weiss je garantom toho, že sa história nezopakuje a v silách belasých je pobiť sa o postup.

„Dnešný Slovan je úplne niekde inde ako vtedy. Najmä má krásny štadión, kým my sme museli hrávať na nehostinných Pasienkoch, kam nechceli fanúšikovia chodiť. Napriek tomu na pôsobenie v Slovane spomínam rád, je mojou srdcovkou a dnes mu budem držať palce,“ dodal František Straka.

Nostalgická prechádzka

Straka hrával federálnu ligu ešte na starom Tehelnom poli proti legendám slovenského futbalu.

„Bratia Čapkovičovci, Ondruš, Masný, keď si na to spomeniem, chytá ma krásna nostalgia. Škoda len, že som kvôli pandémii ešte nevidel nový stánok Slovana. Keď sa to skončí, chcel by som sa po ňom poprechádzať,“ zaželal si Straka.