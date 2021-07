Zápas nenašiel strelca: Senica s Ružomberkom vstúpili do sezóny remízou

Ružomberok 24. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali sobotnom domácom stretnutí 1. kola Fortuna ligy 2021/2022 so Senicou bez gólov.

MFK Ružomberok – FK Senica 0:0

ŽK: Madleňák - Šumbera, Egert, Mašulovič. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Štofík, 424 divákov.

Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Luka, Madleňák – Zsigmund (88. Dopater) – Gerec (70. Kubík), Takáč (59. Brenkus), Kochan, Selecký (70. Tancík) – Regáli

Senica: Ravas – Svoboda, Pavlík, Gáč, Šimčák – Goslin (78. Buchel), Egert (70. Halabrín) – Hezoučký (55. Niarchos), Duda (55. Mašulovič), Šumbera – Sukisa



Úvodné dejstvom ničím nezaujalo. Domáci mali častejšie loptu na svojich kopačkách, lenže bez jedinej šance, akurát vedľa brány leteli dve nepresné hlavičky po rohovým kopoch (Madleňák a J. Maslo).Do prestávky sa stretnutie odvíjalo zväčša medzi šestnástkami, s nepresnosťami vo finálnej fáze.

V druhej polovici Ružomberčania s väčším úsilím išli za tromi bodmi, začali sa viac hýbať, no chýbala im myšlienka, aby preľstili zadné rady súpera. Do 61. minúty sa čakalo na prvú strelu na bránu, z priameho kopu strieľal Brenkus a Ravas loptu vyrazil. V 66. minúte Regáli krížnym pokusom z rohu šestnástky minul pravý roh brány hostí. V 74. minúte z prvej namieril Brenkus, no trafil iba senického gólmana. Na druhej strane o štyri minúty neskôr na hranici "malého vápna" sa v gólovej pozícii ocitol senický Šumbera, no domáci jeho koncovku zblokovali. V nadstavenom čase ešte propagačnú strelu vyslal Regáli a v samotnom závere ešte Sukisa štipľavým projektilom preveril domáceho brankára Krajčírika.