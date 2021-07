Známe mená na futbalovom turnaji: Aj Lionel Messi kedysi začínal pod piatimi kruhmi

Kým v ostatných športoch sa na olympiáde schádza to najlepšie, futbal si vyhradil olympijský turnaj pre budúce generácie.

Pod piatimi kruhmi v Pekingu 2008 odštartoval hviezdnu kariéru aj Lionel Messi (34). Tímy môžu nasadiť iba hráčov narodených po 1. januári 1997, ku ktorým majú tréneri povolať starých mazákov, bez ohľadu na dátum narodenia. Jedným z nich je v Tokiu aj brazílsky veterán Dani Alves (38), pre ktorého je olympiáda doslova magická.

Bývalý futbalista Barcelony toho vo futbale preskákal neúrekom a napriek tomu, že v kariére nazbieral 42 trofejí, stále nemá dosť. „Vždy som túžil po olympiáde. Je magická. Navyše som patriot a slovami nedokážem vyjadriť, ako rád obliekam brazílsky dres,“ vyjadril sa brazílsky veterán. Na OH 2016 v Riu de Janeiro získali jeho krajania zlaté medaily, pričom najväčšou hviezdou turnaja bol Neymar, ktorý vtedy spadal do kategórie troch povolených starších hráčov. Na týchto hrách patrí do tejto kategórie Alves, ktorému prekáža jediné - že japonské štadióny budú zívať prázdnotou.

Známe mená

Pedri (18, Španielsko): Pred niekoľkými týždňami ho na EURO vyhlásili za najlepšieho mladého hráča šampionátu.

Franck Kessie (24, Pobrežie Slonoviny): Hráč AC Miláno a jeden z naj-

užitočnejších hráčov talianskej ligy.

Richarlison (24, Brazília): Žiaden brazílsky kúzelník, ale priamočiary strelec v službách Evertonu, ktorý sa so žiadnou obranou nemazná.

André-Pierre Gignac (35, Francúzsko): Reprezentačnú kapitolu dopísal pred piatimi rokmi, ale olympionikom pomôže rád.