Solsjkaer rozhodol o svojej budúcnosti v United: Takto vyzerá jeho nová zmluva

Nórsky tréner Ole Gunnar Solskjaer síce mal zmluvu s anglickým futbalovým klubom Manchester United do konca sezóny 2021/2022, medzičasom však podpísal novú a na Old Trafforde zostane minimálne do leta 2024.

Súčasťou kontraktu je aj opcia na ročník 2024/2025. Vedenie "červených diablov" o tom informovalo v sobotu. Predĺženie spolupráce je zámkou spokojnosti vedenia klubu s prácou nórskeho kouča, v ostatnej sezóne skončil Manchester United na 2. priečke v tabuľke Premier League a dotiahol to do finále Európskej ligy. "Ole a jeho tím tvrdo pracovali, aby klub nasmerovali na cestu dlhodobého úspech na hracej ploche. Výsledok tejto práce je už viditeľný za ostatné dve sezóny a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu," uviedlo vedenie klubu. Solskjaer je hlavným koučom United od decembra 2018, keď nahradil odvolaného Josého Mourinha. "Každý vie, čo cítim k tomuto klubu. Som nadšený, že som podpísal novú zmluvu. Je to vzrušujúci okamih pre Manchester United. Zložili sme vyvážený káder, v ktorom sú mladíci aj skúsenejší hráči hladní po úspechu," poznamenal nórsky kouč, v minulosti ofenzívna opora Manchestru United.