Tréner Vladimír Weiss odmieta poslať hráčov na umelú trávu: TOTO je dôvod

Pred odvetou je všetko otvorené. Futbalisti Slovana napriek bezgólovej remíze v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern naďalej zostávajú v hre o postup do ďalších bojov.

Budúcotýždňová odveta však bude o to náročnejšia, že sa bude hrať na rýchlej umelej tráve. Napriek tomu tréner belasých Vladimír

Weiss (56) nebude prispôsobovať tréningový proces na tento povrch. Tvrdí, že by hráčov zbytočne boleli nohy.

Futbalisti Slovana predviedli na Tehelnom poli proti švajčiarskemu tímu solídny výkon, za ktorý ich povolená tisícovka fanúšikov na tribúnach odmenila potleskom.

„Som spokojný s odvedenou prácou hráčov. Súper ukázal, že napriek tomu, že to nie je Real Madrid alebo Barcelona, tak má výborne fyzicky pripravených hráčov a vysokú kvalitu. A my sme im stíhali,“ pochválil svoj tím tréner Vladimír Weiss. Zároveň však pripomenul, že odveta bude (28. 7.) ešte náročnejšia, ale jeho zverenci do nej nepôjdu odovzdaní a pokúsia sa postúpiť. Budú to mať o to ťažšie, že sa bude hrať na umelej tráve, na ktorú sú domáci zvyknutí a na ktorej „lieta“ lopta ešte rýchlejšie ako na tej klasickej.

Spomienky na debakel

Pred siedmimi rokmi v rámci zápasu skupinovej fázy Európskej ligy na nej utŕžili slovanisti debakel 0:5. Vtedajšia generácia hráčov tvrdila, že ich zaskočila kvalita súpera, ale aj umelá tráva. Napriek tomu tentoraz Vladimír Weiss nechystá špeciálnu prípravu na tento povrch. „Nie. Je zbytočné trénovať na umelej tráve. Je to nezmysel. Mám s tým skúsenosti z Ruska, Kazachstanu či Gruzínska. Nič vám to nedá, iba to hráčom unaví nohy. Deň pred zápasom si vyskúšame jej kvalitu a pokúsime sa o nemožné,“ dodal kouč belasých.

Pomôžu im posily?

Klub pred pár dňami uvoľnil dvoch hráčov na hosťovanie, zároveň sa však chce pred odvetou posilniť. Ak všetko dobre dopadne, do kádra belasých by mali v najbližších dňoch pribudnúť traja hráči. Konkrétne Samuel Mráz z talianskeho Empoli, mládežnícky reprezentant Jakub Kadák z Trenčína a severomacedónsky reprezentant a hráč Ružomberka Tihomir Kostadinov.