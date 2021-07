Začiatok nového ročníka poznačený pandémiou: Málo divákov na štadióne, viac pred televízorom

Už zajtra to vypukne. Zápasom Trenčína so Zlatými Moravcami (20.00 hod., Nova Sport a Voyo) sa začína 29. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, Fortuna ligy. Príjemné šteklenie v žalúdku nepociťujú len fanúšikovia, ale aj Ivan Kozák (51), šéf Únie ligových klubov, ktorá súťaž zastrešuje.

Pre Nový Čas sa vyjadril, čo ho pred úvodným výkopom sezóny teší, či aké rozhodnutia mu robia vrásky na čele.

Bývalého slovenského reprezentanta ešte pred samotným začiatkom súťaže potešili postupy slovenských ligistov v európskych pohárových predkolách.

„Verím, že sa niektorému mužstvu podarí prežiť európsku jeseň, tak ako to bolo v niektorých predchádzajúcich rokoch,“ povedal na úvod Ivan Kozák. Potom sa už šéf ÚLK vyjadril k novému ročníku Fortuna ligy, ktorý bude ešte stále, najmä na začiatku poznačený pandémiou.

„Toto je téma, ktorá nás najviac zaťažuje. Komunikujeme s autoritami štátu, na konzíliu sme predstavili koncept bezpečného a riadeného vstupu väčšieho počtu fanúšikov, tak ako to je v iných krajinách. Keď sme si mysleli, že sme našli nejakú zhodu, stali sme sa obeťami politického boja. Čakáme na legislatívu, ktorá uvedie COVID pass do života na Slovensku. Stále totiž platí, že v zelenej zóne môže prísť na zápas 1 000 fanúšikov, a to je v dnešnej dobe, keď je veľa ľudí zaočkovaných a po prekonaní covidu, žalostne málo,“ posťažoval sa bývalý reprezentant. Naopak, radosť mu urobil podpis strategického s novým vysielateľom Fortuna ligy, Markíza Slovakia. „Fanúšikom budeme ponúkať nielen zápasy, ale budú sa vysielať aj rôzne štúdiá, pripravuje sa tolkšou. Slovenský futbal dostane väčšiu reklamu a visibilitu, ako to bolo v minulosti,“ dodal Ivan Kozák.

Program 1. kola FL:

piatok 23. júla

20.00 AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble /rozhodujú Ziemba - Vorel, Jekkel, PP Nova Sport/

sobota 24. júla

18.00 MFK Ružomberok - FK Senica /Kružliak - Pozor, Štofik/

18.00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava /Prešinský - Ádám, Galo/

nedeľa 25. júla

17.00 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda /Kráľovič - Štrbo, Weiss/

18.00 MŠK Žilina - ŠKF Sereď /Smolák - Straka, Roszbeck/

20.00 FC Spartak Trnava - FK Pohronie /Očenáš - Hancko, Poláček, PP Dajto/