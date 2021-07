Tréner Weiss st. nemá proti Bernu v Lige majstrov strach: Káder chce posilniť reprezentantom z MFK Ružomberok!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nenastúpia do druhého predkola Ligy majstrov pod takým imperatívom postúpiť ako v úvodnom dvojzápase.

Proti Young Boys Bern však nebudú ani úplne bez tlaku. Tréner Vladimír Weiss st. na utorňajšej predzápasovej tlačovej konferencii zdôraznil, že v klube je tlak na víťazstvo v každom stretnutí, hoci tentoraz jeho zverenci čelia pätnásťnásobnému majstrovi Švajčiarska, ktorý v predchádzajúcej sezóne získal titul s 31-bodovým náskokom.

"Belasí" privítajú favorizovaného súpera v stredu o 20.30 h na Tehelnom poli: "V tomto klube si v každom zápase pod určitým tlakom, pretože v tomto klube musíš vyhrávať. V dvojzápase s Írmi sme boli favoritom, potvrdili sme to postupom, ale nebolo to ľahké.

Pred Young Boys nebudem hovoriť, či sú oni favorit, alebo my hráme doma. Švajčiarska liga je kvalitnejšia ako naša, o tom sa nemusíme baviť. Švajčiarska reprezentácia je v rebríčku vyššie ako slovenská. My sa ich však nebojíme, sami uvidíme, na čo máme. Pôjdeme bojovať o postup, prvý zápas máme doma a budeme sa snažiť vyhrať."

V Berne len čosi vyše mesiaca pôsobí nemecký tréner David Wagner, ktorý v minulosti koučoval Huddersfield Town a FC Schalke 04. Takisto Weiss st. sa považuje za "nového" trénera, na lavičku Slovana zasadol v závere minulého ročníka:

"Je tam nový tréner, pôsobil v Anglicku, Nemecku. Jeho pečať je očividná, jeho tímy vysoko napádajú a väčšinu zápasu chcú odohrať na súperovej polovici ihriska. Na to sa musíme pripraviť. Pozerám sa na moje mužstvo, musíme mu dať našu tvár podľa toho, na čo hráči majú. Chceme hrať sebavedomejšie ako v predchádzajúcom zápase," povedal Weiss st.

V odvete prvého predkola prehrali Bratislavčania na trávniku Shamrock Rovers 1:2, na postup im to stačilo po úvodnom domácom víťazstve 2:0.

"Noví hráči neboli takí uvoľnení, ako ich poznám. Nenazval by som to stresom, ale pracovnou zodpovednosťou voči klubu a voči mne. Verím, že najskúsenejší hráči budú zajtra najlepšími hráčmi. Nechcem nikoho uraziť, ale nebral som ich na to, aby hrali proti Pohroniu, Seredi. Bral som ich sem na takéto zápasy, aby pomohli k postupu," dodal kouč Slovana.

Úradujúci fortunaligový šampión naďalej pracuje na zmenách v kádri. Kenan Bajrič odišiel na hosťovanie na Cyprus, Erik Daniel pravdepodobne zamieri na hosťovanie do Poľska. Weiss st. potvrdil záujem o dvoch slovenských futbalistov, ako aj o reprezentanta Severného Macedónska Tihomira Kostadinova z MFK Ružomberok.

"Nepodarilo sa nám dotiahnuť všetky transfery, ktoré sme chceli. Jeden hráč, ktorý tu už mal byť, nás oklamal. Ide to na môj vrub, ja som ho veľmi chcel, mal tu byť už na zajtrajší zápas, no nedodržal slovo."