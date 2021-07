Haraslín o šalamúnskom nariadení vedenia talianskej futbalovej ligy: Viac ma zaujíma synček, ako farba dresov

Čo on na to? Podľa talianskych médií si nebudú môcť od sezóny 2022/23 mužstvá v lige obliekať zelené dresy.

Vedenie Serie A týmto spôsobom reagovalo na požiadavku televíznych spoločností, ktoré sú toho názoru, že hráči v takých dresoch príliš splývajú s pozadím. Aký názor na to má slovenský reprezentant Lukáš Haraslín (25) , ktorý hráva za US Sassuolo, tím, ktorého klubové farby sú práve zelená a čierna?

"Moc sa tým nezaťažujem ani ja, ani spoluhráči." Takto zareagoval na otázku Nového Času, čo hovorí na "výmysel" vedenia talianskej ligy slovenský reprezentant. Lukáš Haraslín je so svojim tímom v plnej príprave na novú sezónu a farbu dresov nerieši. "Zaregistroval som to, ale ide to mimo mňa. V nadchádzajúcej sezóne budeme normálne hrávať v našej zeleno - čiernej kombinácii a čo bude potom, sa uvidí. Je to záležitosť klubu, my hráči s tým nič neurobíme," vyjadril sa slovenský reprezentant. Podľa jeho strohých informácií by sa jeho klubu nemali zmeny vo farbe dresov príliš dotknúť.

"Týka sa to hlavne druhej a tretej sady dresov. Keby však náhodou naozaj malo k tomu prísť, tak my máme tretiu sadu dresov modrú. Tak asi by sme hrávali v nich. Alebo by sme boli celý čierni," odľahčoval situáciu krídelník Sassuola zo sústredenia tímu. Oveľa viac ako nariadenie vedenia talianskej ligy ho zaujíma, ako sa má jeho priateľka Nicol a synček Luca, ktorý sa im narodil tohto roku v apríli. "Som s nimi v každodennom kontakte a to je pre mňa dôležitejšie ako nejaká farba dresov," dodal na záver Lukáš Haraslín.