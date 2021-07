DAC, Žilina a Trnava spoznali možných súperov v 3. predkole: Žreb im prisúdil silné kluby!

Futbalisti DAC Dunajská Streda sa v prípade postupu cez Partizan Belehrad stretnú v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 s úspešným z dvojzápasu 2. predkola medzi FK Soči z Ruska a azerbajdžanským FK Kešla.

Možných súperov v tejto fáze spoznali aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia.

Ak Žilina prejde cez Apollon Limassol, o play off si zahrá proti lepšiemu z dua Hajduk Split (Chor.) - Tobol Kostonaj (Kaz.), Trnava v prípade postupu cez OSK Sepsi bude čeliť postupujúcemu z dvojice Sutjeska (ČH) - Maccabi Tel-Aviv (Izr.).

Najprv musí zdolať Bern: Slovan spoznal súpera v 3. predkole Ligy majstrov

Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Dunajská Streda bola nasadená v 1. skupine a mohla dostať aj postupujúceho z dvojíc KuPS Kuopio/Vorskla Poltava, Petrocub-Hincesti/Sivasspor a Ararat Jerevan/Slask Vroclav.

Žilina figurovala v 5. skupine medzi nasadenými a mohla dostať Rubin Kazaň, resp. úspešných z dvojíc Čukarički/Sumgait s Lokomotiv Plovdiv/1. FC Slovácko. Trnava bola v 6. skupine medzi nenasadenými a mohla čeliť aj LASK Linz, resp. postupujúcemu z dvojíc CSKA Sofia/Liepaja a Karabach/Ašdod.

Zápasy 3. predkola EKL sú na programe 5. augusta, odvety sa uskutočnia 12. augusta.



žreb 3. predkola EKL 2021/2022:

hlavná vetva

FK Soči/FK Kešla - Partizan Belehrad/DAC DUNAJSKÁ STREDA

Hajduk Split/Tobol Kostanaj - Apollon Limassol/MŠK ŽILINA

SPARTAK TRNAVA/OSK Sepsi - Sutjeska Nikšič/Maccabi Tel-Aviv



Kalendár EKL 2021/2022:

2. augusta: žreb play off

5. augusta: prvé zápasy 3. predkola

12. augusta: odvety 3. predkola

19. augusta: prvé zápasy play off

26. augusta: odvety play off

27. augusta: žreb skupinovej fázy

16. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

30. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

21. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

4. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

25. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb 1. vyraďovacieho kola

17. februára 2022: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola

24. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola

25. februára: žreb osemfinále

10. marca: prvé zápasy osemfinále

17. marca: odvety osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

7. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

14. apríla: odvety štvrťfinále

28. apríla: prvé zápasy semifinále

5. mája: odvety semifinále

25. mája: finále (Tirana)