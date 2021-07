Najprv musia zdolať Bern: Slovan spoznal súperov v 3. predkole Ligy majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2021/2022 cez švajčiarsky Young Boys Bern stretnú s úspešným z dvojice Lincoln Red Imps z Gibraltáru a CFR Kluž z Rumunska.

Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Úvodné stretnutia 3. predkola sú na programe 3. alebo 4. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.

"Belasí" v 1. predkole vyradili írsky Shamrock Rovers, nad ktorým najprv doma zvíťazili 2:0, v odvete im stačila aj prehra 1:2. So švajčiarskym majstrom sa najskôr stretnú doma v stredu 21. júla, odvetu absolvujú o týždeň 28. júla v Berne.

Postupujúci z dua Slovan/YYB pri žrebe 3. predkola figuroval v majstrovskej vetve v 1. skupine medzi nasadenými. Ako jeho potenciálni protivníci prichádzali do úvahy ešte víťazi dvojzápasov NŠ Mura - Ludogorec Razgrad a Legia Varšava - Flora Tallinn.

V pondelok mal pri žrebe LM dvojnásobné zastúpenia aj český futbal, majstrovská Slavia so Slovákmi Jakubom Hromadom a Ivanom Schranzom bude o postup do play off bojovať s postupujúcim z dvojice Ferencváros Budapešť (Róbert Mak) - Žalgiris Vilnius (Jakub Sylvestr).

Ak v ligovej vetve Sparta Praha s Dávidom Hanckom, Lukášom Štetinom a Dominikom Holecom prejde cez druhé predkolo cez Rapid Viedeň, v treťom sa jej do cesty postaví AS Monaco. Belgický Genk so slovenským reprezentačným stredopoliarom Patrikom Hrošovským bude o play off bojovať s ukrajinským Šachtarom Doneck.



žreb 3. predkola LM 2021/2022

majstrovská vetva

Dinamo Záhreb/Omonoia Nikózia - Legia Varšava/Flora Tallinn

Lincoln Red Imps/CFR Kluž - SLOVAN BRATISLAVA/ Young Boys Bern

Olympiakos Pireus/Neftči Baku - NŠ Mura/Ludogorec Razgrad

Kajrat Almaty/CZ Belehrad - Alaškert FC/Šeriff Tiraspoľ

Malmö FF/HJK Helsinki - Glasgow Rangers

Ferencváros Budapešť/Žalgiris Vilnius - Slavia Praha



ligová vetva

PSV Eindhoven/Galatasaray Istanbul - Celtic Glasgow/FC Midtjylland

Spartak Moskva - Benfica Lisabon

KRC Genk - Šachtar Doneck

AS Monaco - Rapid Viedeň/Sparta Praha



Kalendár LM 2021/2022:

20./21. júla: prvé zápasy 2. predkola

27./28. júla: odvety 2. predkola

2. augusta: žreb play off

3./4. augusta: prvé zápasy 3. predkola

10. augusta: odvety 3. predkola

17./18. augusta: prvé zápasy play off

24./25. augusta: odvety play off

26. augusta: žreb skupinovej fázy

14./15. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28./29. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19./20. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2./3. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23./24. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7./8. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb osemfinále

15., 16./22., 23. februára 2022: prvé zápasy osemfinále

8., 9./15., 16. februára: odvety osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále

5./6. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

12./13. apríla: odvety štvrťfinále

26./27. apríla: prvé zápasy semifinále

3./4. mája: odvety semifinále

28. mája: finále (Petrohrad)