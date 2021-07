Zdesený kouč Weiss: Niektorých som nespoznával!

Triasli sa o postup! Futbalisti Slovana Bratislava hazardovali v predkole Ligy majstrov už minulý týždeň na Tehelnom poli, keď vyhrali nad Shamrockom Rovers iba 2:0. V odvete pred 2 500 divákmi sa im to takmer vypomstilo. Írsky tím po hodine hry zrovnal skóre, ale predĺženie si nevynútil, lebo belasých spasil Vladimír Weiss ml. (31).

Ustráchaným výkonom si slovenský majster pýtal už v prvom polčase viac ako jednogólovú facku. Ešteže írsky súper zahryzol iba raz a potom poľavil. „Teší ma postup cez mužstvo, ktoré bojovalo ako o život. Do prestávky sme s ním nedržali krok, prehrávali sme veľa osobných súbojov, menej sme behali. Niektorých hráčov, vrátane najskúsenejších, som nespoznával. Psychika a zodpovednosť zohrali veľkú úlohu, no preto máme výplaty a dobré kontrakty, aby sme to ukázali na ihrisku,“ povedal pre klubovú stránku tréner Vladimír Weiss.

Spokojný nemohol byť ani s úvodom druhého dejstva. Zeleno-bieli stupňovali tlak a po hodine hry zrovnali skóre z prvého duelu. Až keď slovanistom horelo pod zadkom, rozhodol Weiss ml. „Od príchodu do Slovana je to môj najdôležitejší gól. Ukázali sme, že máme srdce a vieme bojovať.“

Slovan narazí v 2. predkole na švajčiarsky Young Boys Bern. Pred siedmimi rokmi v skupine EL boli z toho dve prehry (0:5 a 1:3). „Súper je favoritom, nie my. Uvidíme, či sa ešte podarí nejaký dobrý transfer, ktorým by sme zvýšili kvalitu a šancu na postup,“ dodal tréner Slovana.

Odveta

1. predkola LM

Shamrock Rovers - Slovan 2:1

Prvý zápas 0:2,

Dnes v akcii Žilina a Trnava

V odvetách 1. predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA sa dnes predstavia aj dvaja slovenskí zástupcovia. Žilina si priviezla na ihrisko gruzínskeho tímu Dila Gori (o 19.00 hod., PP Dvojka) nádejný výsledok 5:1. Zato Trnava musí doma dobiehať jednogólovú stratu po prehre 2:3 s maltským tímom FC Mosta (o 20.45 hod., PP Dvojka).