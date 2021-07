Ako vyzerá najlepšie zostava ME podľa UEFA? Chýbajú v nej Ronaldo, Mbappé aj Lewandowski

Päť hráčov víťazného výberu Talianska sa dostalo do najlepšej zostavy nedávno skončených majstrovstiev Európy vo futbale podľa Európskej futbalovej únie (UEFA).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

V ideálnej jedenástke však chýbajú veľké mená Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé aj Robert Lewandowski. V nedeľňajšom finále ME uspeli Taliani, ktorí po remíze 1:1 zdolali Angličanov v penaltovom rozstrele.

Najlepšie útočné trio podľa UEFA vytvorili Talian Federico Chiesa, Angličan Raheem Sterling a Belgičan Romelu Lukaku. Kým výbery Talianska a Anglicka hrali vo finále, belgický tím sa rozlúčil už vo štvrťfinále. Do uvedeného výberu sa C. Ronaldo z tímu Portugalska nedostal napriek tomu, že s piatimi presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom šampionátu. Päť gólov strelil aj Čech Patrik Schick a ani on nefiguruje v elitnej jedenástke.

Z talianskej reprezentácie sú v tíme okrem spomenutého Chiesu aj brankár Gianluigi Donnarumma, obrancovia Leonardo Bonucci a Leonardo Spinazzola a stredopoliar Jorginho. Angličania majú vo výbere okrem Sterlinga aj obrancov Kyla Walkera a Harryho Maguira. V strede poľa sa vo výbere UEFA ocitli aj Dán Pierre-Emile Höjbjerg a Španiel Pedri.

Gólmana Donnarummu po finále vyhlásili za najlepšieho hráča celého turnaja a Pedri sa stal najlepším mladým hráčom šampionátu.

Medzi osobnosťami, ktoré skladali uvedenú zostavu, sú napríklad Fabio Capello, Robbie Keane, Esteban Cambiasso či David Moyes.

Najlepšia jedenástka ME 2020 podľa UEFA:

Gianluigi Donnarumma (Tal.) - Kyle Walker (Angl.), Leonardo Bonucci (Tal.), Harry Maguire (Angl.), Leonardo Spinazzola (Tal.) - Pierre-Emile Höjbjerg (Dán.), Jorginho (Tal.), Pedri (Šp.) - Federico Chiesa (Tal.), Romelu Lukaku (Belg.), Raheem Sterling (Angl.)