Tréner Slovana Weiss st. sa pred odvetou v Írsku neobáva: Chystá sa zmeniť herný plán!

Futbalisti Slovana Bratislava sú na dobrej ceste k postupu do 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022. V prvom súboji na vlastnom ihrisku zvíťazili "belasí" 2:0.

Ak v utorkovej odvete na trávniku írskeho tímu Shamrock Rovers /hrá sa od 21.00 h SELČ/ o tento náskok neprídu, v ďalej fáze si zmerajú sily so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Ak by neuspeli, presunú sa do Európskej konferenčnej ligy a v nej priamo do 3. kvalifikačného kola.

"Je to odveta a ešte sme nepostúpili. Íri kožu doma lacno nepredajú, pri stave 2:0 nie je o ničom rozhodnuté," pripomenul tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.

Na južnom predmestí Dublinu nebude mať k dispozícii českého krídelníka Erika Daniela, ktorý má svalové problémy. Doma zostal aj brankár Michal Šulla, ktorý dostal virózu pred odletom. "Nechceli sme riskovať ochorenie ostatných hráčov," podotkol Weiss.

Vo výprave nechýbajú Jaromír Zmrhal, Dávid Strelec či Vladimír Weiss ml., čiže hráči, ktorí do prvého duelu zasiahli z lavičky.

Tréner slovenského majstra má veľa skúseností s írskym futbalovej na klubovej aj reprezentačnej úrovni. A prechováva k nemu veľký rešpekt.

"Zažil som to niekoľkokrát pri reprezentáciách, či už slovenskej alebo gruzínskej - Íri vždy idú na doraz do poslednej minúty. My musíme ukázať kvalitu a dobrú hru, organizovanú smerom dozadu bez veľkých pozičných či taktických chýb. A zároveň chceme byť nebezpeční vpredu," prezradil Weiss podľa webu skslovan.com.

K zápasovej taktike a očakávaniam skúsený tréner ešte doplnil: "Herný plán máme trochu iný ako doma, pretože máme, ako sa hovorí, dva góly v rukáve. Dám šancu aj niektorými iným hráčom od začiatku, dve-tri zmeny budú. Íri budú doma "jazdiť" ešte intenzívnejšie. Verím, že aj našim hráčom nebude veľmi teplo, a takisto budeme behať tak, ako bude treba. Keď sa im vyrovnáme v nasadení, o výsledok sa neobávam. Ak nie, môžeme mať problém."

Slovanisti sa v írskej odvete predstavia v známom prostredí, na štadióne Tallaght Stadium v auguste 2019 nad miestnym Dundalkom triumfovali 3:1 v 3. kvalifikačnom Európskej ligy. A napokon to dotiahli až do skupinovej časti. V utorok večer bude môcť byť priamo na štadióne 1500 fanúšikov, kapacita stánku je 8000.