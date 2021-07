Taliansko má nových hrdinov: Titul vyčaroval brankár Donnarumma

Angličania mali fantastický štart do zápasu, keď sa Luke Shaw už po 117 sekundách postaral o najrýchlejší gól v histórii finálových zápasov európskych šampionátov Titul si nakoniec nechali utiecť pomedzi prsty a tešia sa Taliani.

V 67. minúte však vyrovnal Leonardo Bonucci a stretnutie sa aj po predĺžení skončilo nerozhodne. Na rad tak prišiel rozstrel zo značky pokutového kopu. No hneď ako sa Angličania dostanú do penaltovej lotérie, končí sa to pre nich väčšinou zle. A potvrdilo sa to i teraz vo finále.

Anglickému trénerovi Garethovi Southgatovi absolútne nevyšli taktické ťahy. Do hry poslal v priebehu stretnutia Saka, Rashforda a Sancha s jasným zámerom, ako exekútorov penált. Všetci traja však zlyhali, Rashford trafil tyčku a zvyšní dvaja kopli jedenástky tak, že nechali vyniknúť skvelého Donnarummu, ktorý sa stal najlepším hráčom turnaja.

„Rozhodol som sa nasadiť týchto strelcov na základe ich výkonov na tréningu. Čo sa týka penált, je to rozhodnutie, ktoré ide za mnou,“ sypal si popol na hlavu Southgate.

Naopak, šťastím žiaril jeho taliansky náprotivok Roberto Mancini, ktorý sa po finále neubránil slzám. „Chlapci boli neskutoční. Vlastne ani neviem, čo mám k tomu povedať,“ ťažko hľadal slová Mancini. „Sme šťastní. Dúfam, že to všetci, ktorí nám priali úspech, poriadne oslávia,“ dodal dojatý kouč majstrov Európy.

Taliani s Angličanmi neprehrali na veľkom podujatí ani v 5. dueli za sebou a sériu neporazenosti natiahli na 34 zápasov.

Laco Molnár: Angličania sa zľakli obra v talianskej bráne

„Donnarumma je talentovaný gólman, ktorý má celú kariéru pred sebou. Chytal v špičkovom klube AC Miláno a po šampionáte prestupuje do Paríža St. Germain. V bránke pôsobí ako obor. Tí dvaja, ktorí ho neprekonali, to zle kopli a on vystihol smery striel. Rashford ho síce, ako sa hovorí, poslal na ,párky‘, ale mal smolu, že trafil iba do tyče. Nebýva to často, že brankára vyhlásia za najlepšieho hráča šampionátu, ale v tomto prípade sa s rozhodnutím UEFA stotožňujem. Je členom víťazného tímu, neinkasoval veľa gólov, hodnotí sa to aj podľa finálového zápasu a v ňom sa tentoraz brankársky post dostal do popredia.“

Ľubomír Moravčík: Strelci nechali vyniknúť gólmanov

„Talian Belotti, ako aj Angličania Sancho so Sakom kopli penalty vyslovene zle. Tie strely nemali potrebnú výšku a smerovali ďaleko od žrde. Obaja brankári ich pokusy s ľahkosťou chytili. Rashford to tiež zbabral, lebo mieril do tyče, čo sa neeviduje ako strela na bránku, takže ju vlastne ani netrafil. Všetci nechali vyniknúť brankárov.

Pokus talianskeho stredopoliara Jorginha bol nádejný, no Pickford vystihol smer lopty a vytlačil ju na žrď. Stále platí, že dobre zahratú penaltu brankár nemôže zlikvidovať. To, čo predviedol Maguire, to sa nedá chytiť, ani keby sa tam brankár hodil. Každý z hráčov to tak vie kopnúť, lenže vo finále ME je to o odvahe a podstúpení rizika. Preto väčšinou strelci volia kop na istotu, pri ktorom stúpa šanca brankára na úspešný zákrok. Anglický tréner tvrdil, že určil na rozstrel hráčov, ktorým sa darili penalty na tréningu. Lenže tréning a finále ME sú dve ďaleko rozdielne veci. Ideálne je, keď hráč pred zahrávaním cíti, že si verí a sám sa trénerovi prihlási na realizáciu pokutového kopu.“