Lionel Messi bol dojatý po triumfe s Argentínou: Tento okamih Boh schovával pre mňa

Konečne sa dočkal! Lionel Messi (34) prelomil finálové prekliatie z veľkých turnajov a na desiaty pokus získal v drese Argentíny prvú veľkú trofej. Jeho „Albicelestes“ zdolali vo finále Copa América Brazíliu na jej pôde a kapitán sa tešil ako malé dieťa a ďakoval Bohu.

„Mám pocit, že tento okamih si Boh schoval pre mňa. Proti Brazílii a u nej doma. Je to bláznivé. Šťastie, ktoré cítim, je celkom mimoriadne. Mnohokrát som o tomto sníval,“ citoval twitterový účet argentínskej reprezentácie Messiho po víťazstve na slávnom štadióne Maracaná v Riu de Janeiro, kde priviedol Argentínu k veľkému titulu po 28 rokoch.

Rôznych trofejí má doma plné regály! Je šesťnásobným držiteľom Zlatej lopty, množstvo trofejí získal s Barcelonou, ale na reprezentačnej úrovni to bol doteraz tvrdý pôst. S Argentínou neuspel vo finále MS 2014 a hneď v troch finále Copa América... Do nedele mal s reprezentáciou len zlato z OH 2008...

„Potreboval som uspieť v národnom drese. Neraz som odchádzal sklamaný, ale vedel som, že raz sa to zmení a príde to. Myslím, že v mojej kariére nebol krajší moment, ako je tento,“ povedal Leo, ktorý si po záverečnom hvizde kľakol na trávnik a neubránil sa slzám.

Nezabudol na prínos trénera Lionela Scaloniho. „Je to jeho veľká zásluha. Vedel, ako dať dohromady víťazný tím a zaslúži si naše uznanie,“ dodal Messi, ktorý je momentálne voľným hráčom, keďže mu počas turnaja vypršala zmluva v Barcelone. Katalánsky veľkoklub však verí, že sa skoro dohodnú na novej.

Copa América - finále

Argentína - Brazília 1:0