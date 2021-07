Na megalomanský projekt EURO sa valí zo všetkých strán kritika: Šéfa UEFA Čeferin hodnotil turnaj bez servítky!

Nikdy viac! Dávnejšie pripravovaný experiment bývalého šéfa Európskej futbalovej asociácie Michela Platiniho (66) s dejiskami zápasov naprieč celým kontinentom dopadol pod psa.

Po včerajšom londýnskom finále Taliansko – Anglicko sa na formát turnaja valí kritika zo všetkých svetových strán. Aj od súčasného prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina (53).

Megalomanský projekt rátal pôvodne s trinástimi mestami v dvanástich krajinách. Po prepuknutí pandémie koronavírusu museli byť majstrovstvá preložené na tento rok. Až 24 tímov hostilo 11 miest, na ktoré UEFA tlačila, aby zaručili zápasy pred divákmi.

Keďže Dublin a Bilbao, pôvodné dejiská duelov našej E-skupiny, prítomnosť fanúšikov nedokázali garantovať, šancu dostali Petrohrad a Sevilla. V ťažkých časoch prísnych obmedzení a opatrení to bol skôr cestovateľský šampionát náročný na logistiku.

Teraz to uznal aj Čeferin. Priznal, že turnaj bol v mnohých veciach neférový. Švajčiari napríklad nalietali počas neho najviac, okolo 16 000 kilometrov, kým Angličania sa z Londýna pohli iba jediný raz – na štvrťfinále do Ríma proti Ukrajine.

„Tento formát už nebudem podporovať. Je to zaujímavá myšlienka, ale je ťažké ju realizovať a nemyslím si, že budeme niečo podobné opakovať,“ vyhlásil Slovinec v rozhovore pre BBC.

Rovnako tak nie všetci fanúšikovia mali šancu dostať sa na zápasy svojich mužstiev. V každej krajine vládnu iné nariadenia, čo im výrazne komplikovalo cestovanie.

Do Anglicka nemohli vstúpiť Dáni či Taliani, pretože by museli ísť do desaťdňovej karantény. Tak mal domáci tím na tribúnach štadióna Wembley, kam pustili vo vyraďovacej fáze 65 000 ľudí, jasnú výhodu.

„Nie je správne, že niektoré mužstvá museli lietať vyše 10 000 kilometrov, zatiaľ čo iné až desaťkrát menej,“ sypal si popol na hlavu Čeferin.

Zo športovej stránky sa mu však európsky šampionát páčil. „Nikdy som nezažil také dramatické Euro so skvelými zápasmi a prekvapujúcimi výsledkami,“ zdôraznil.

Pochválil účastníkov turnaja za dodržiavanie pravidiel v takzvaných bublinách a podstupovanie testovaní na koronavírus. „Ja som absolvoval počas turnaja 76 testov,“ priznal šéf európskeho futbalu.

Odborníci z lekárskych kruhov napriek tomu varujú, že podujatie môže spustiť novú vlnu pandémie. Nasledujúce ME 2024 sa uskutočnia v Nemecku.

Toto sa najviac vyčíta Euru 2020:

- nerovnomernosť podmienok pre účastníkov turnaja

- náročné letecké presuny tímov, ktoré nepatria do špičky

- formát turnaja šitý skôr na mieru európskym top tímom

- komplikácie pri výjazdoch fanúšikov kvôli pandémii

- kritika Anglicka, že ponechalo karanténne opatrenie