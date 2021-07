Ľuboš Micheľ kritizuje výkon holandského arbitra: Mal prerušiť hru a nenaletieť Sterlingovi!

V rozhodujúcich momentoch chyboval hneď dvakrát. To si o rozhodnutiach holandského arbitra Dannyho Makkelieho (38) v semifinálom zápase Anglicko - Dánsko (2:1 pp) myslí bývalý slovenský rozhodca Ľuboš Micheľ (53).

Po prvýkrát, keď krátko pred nariadením spornej jedenástky neprerušil kvôli dvom loptám na ihrisku hru, aby vzápätí na to naletel Raheemovi Sterlingovi (26) na nafilmovaný pád. Harry Kane (27) potom na dvakrát prekonal dánskeho gólmana Kaspera Schmeichela a poslal Angličanov po 55 rokoch do finále významného šampionátu.

Aj keď od ukončenia rozhodcovskej kariéry Ľuboša MIcheľa uplynulo už takmer trinásť rokov, bývalý slovenský arbiter FIFA pozorne sleduje futbalové dianie, aj výkony svojich kolegov na tohtoročnom šampionáte.

"Videl som aj spomínaný semifinálový zápas a myslím si, že hlavný rozhodca sa v rozhodujúcich okamihoch, ktoré rozhodli o postupe Angličanov zmýlil . A to hneď dvakrát. Pravidlá jasne určujú, že ak sa na hracej ploche objavia dve lopty, musí rozhodca hru prerušiť. A to sa pred pokutovým kopom stalo. Hráči Dánska sa na to možno spoliehali a mohlo ich to na okamih vyviesť z miery. To bola prvá chyba," skonštatoval na úvod Ľuboš Micheľ. Druhú chybu urobil holandský arbiter, keď "zožral" Sterlingovi pád, pričom nevyužil možnosť pozrieť si opakovaný záber.

"Podľa toho, čo som videl v televízii, prebehla tam debata s videorozhodcami. Neviem, čo mu oni povedali, ale v takom dôležitom zápase mu mali pomôcť a povedať mu, aby sa sám presvedčil, či bolo jeho rozhodnutie správne. Na to tam ten VAR (videoasistent rozhodcu - pozn. red.) na ihrisku je. Odignorovať ho v semifinále sa mi zdalo ako luxus," pokračoval bývalý arbiter. Z vlastnej skúsenosti totiž vie, že správne rozhodnutie prichádza až po niekoľkonásobnom zhliadnutí záznamu.

"Na školeniach nám púšťali aj osemkrát video so zákrokmi hráčov a až potom bolo jasné, či to bol faul, alebo nie," spomínal Micheľ. Nadržiavanie Angličanom však za zlým rozhodnutím arbitra nevidí. "Doteraz hrali dobre aj bez pomoci rozhodcu. Toto bola jediná sporná situácia. Povedzme si otvorene, na všetkých turnajoch sa domácim tímom dostáva viac podpory," dodal Ľuboš Micheľ.