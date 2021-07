Vynikajúci vstup Žiliny do pohárovej Európy: Gruzíncom uštedrila debakel!

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej konferenčnej ligy na domácom ihrisku nad FC Dila Gori 5:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Odveta je na programe v stredu 15. júla o 19.00 h SELČ na ihrisku gruzínskeho tímu.

Žilina viedla po prvom polčase zásluhou Bensona Ananga a Dávida Ďuriša, po prestávke pridali ďalšie góly Vahan Bičachčjan, opäť Duriš a Taofiq Jibril. Za hostí sa presadil Andro Nemsadze. Víťaz tohto dvojzápasu nastúpi proti cyperskému tímu FC Apollon Limassol. Prvý zápas je na programe na Cypre 22. júla, odveta sa odohrá 29. júla.



1. zápas 1. predkola EKL:

MŠK Žilina - FC Dila Gori 5:1 (2:0)

Góly: 6. Anang, 25. Ďuriš, 56. Bičachčjan (z 11m), 64. Ďuriš, 82. Jibril – 84. Nemsadze. Rozhodovali: Farrugia - Camilleri, Spiteri (všetci Malta), ŽK: Kaprálik, Paur, Gono – Alef, Etou.

MŠK Žilina: Petráš – Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang – Gono, Fazlagič (67. Myslovič), Bičachčjan (57. Bernát) – Kaprálik (67. Goljan), Paur (57. Bernát), Ďuriš (81. Jambor)

FC Dila Gori: Gugešašvili – Alef, Etou, Maisašvili, Wanderson (65. Nemsadze) – Bidzinašvili, Nondi – Mosiašvili (58. Chitešvili) – Gudušauri, Kapanadze (76. Zubak), Kamara (66. Bugridze)



Už prvé sekundy zápasu ukázali, že Žilina pred ním bola právom pasovaná do úlohy favorita. Zverenci Pavla Staňa boli lepší na lopte, vyspelejší v kombinačnej hre, hostia zaostávali aj v pohybe. Už po šiestich minútach hry išla Žilina do vedenia po peknej kombinačnej akcii. Kaprálik dokázal spracovať dlhý pas, prihral pod seba Paurovi, ktorý už bol v streleckej pozícii, no ešte posunul loptu do ľavej strany, odkiaľ zasunul loptu do brány Anang. V 13. minúte utiekol opäť Kaprálik, hľadal pred bránkou Ďuriša, ale obrana hostí odvrátila loptu do bezpečia. Až po tomto momente sa Gruzínci prebrali a zahrozili aj pred bránou Žiliny. Ale Gudušauri len tesne minul žrď. Žilina potom strelila druhý gól, opäť to bol Kaprálik, ktorý prihral Ďurišovi a ten nemal problém poslať loptu do siete - 2:0. Druhá časť prvého dejstva už zastihla v lepšom svetle hostí, ale Kamara trafil iba žrď a nevyužité zostali aj šance Gudušauriho a Kapanadzeho.

Po prestávke začala Žilina opäť aktívnejšie a už po desiatich minútach mala k dispozícii pokutový kop. Bičachčjana zastavil nedovolene Etou a faulovaný hráč z bieleho bodu nezaváhal - 3:0. To už domáci dominovali, hostia sa čoraz ťažšie dostávali za polovici ihriska. Domáci svoju prevahu gólovo vyjadrili v 64. minúte, keď Ďuriš technickou strelou dal svoj druhý gól v zápase. V 82. minúte skórovali "šošoni" po piaty raz, center Bernáta poslal do siete Jibril. Posledné slovo však napokon mali hostia, keď v 84. minúte napriahol z 30 metrov Nemsadze a výstavným gólom spečatil skóre zápasu.