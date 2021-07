Szilárd Németh o postupe Angličanov do finále ME: Koučuje ich kamoš, ale hra sa mi nepáči!

Pred zápasom to bolo 50 na 50. Bývalý slovenský reprezentant Szilárd Németh (43) tvrdí, že semifinále Anglicko - Dánsko (2:1 pp) patrilo k najlepším zápasom na EURO.

Prekvapujúco Szili nefandil viac domácim, ktorých vedie jeho bývalý spoluhráč z FC Middlesbrough Gareth Southgate (50), ale svoju priazeň doprial rovným dielom aj Dánom, ktorí sa po kolapse Christiana Eriksena zomkli a predvádzali výborné výkony.

Szilárd Németh je bývalý kanonier, ktorý v rokoch 2001 - 2005 pôsobil v anglickej Premier League v drese FC Middlesbrough. V tom čase bol vyše štyroch rokov jeho spoluhráčom súčasný tréner anglickej reprezentácie Gareth Soutghate.

„Napriek tomu som palce vyložene nedržal Angličanom. Ich herný štýl sa mi nepáči, aj keď majú rýchlych hráčov a ťažko sa im dávajú góly. Chcel som si užiť dobrý zápas, a to sa mi splnilo,“ povedal na úvod pre Nový Čas bývalý slovenský reprezentant. Podľa neho išlo o jedno z najlepších stretnutí na šampionáte, hoci v ňom veľa šancí nebolo.

„Ale tie rýchle prechody do útoku, či už z jednej, alebo druhej strany, boli ukážkové,“ pokračoval Németh. Ako to už býva zvykom, takéto vyrovnané stretnutia rozhodujú maličkosti, alebo rozdieloví hráči. Známe futbalové klišé sa potvrdilo aj v tomto zápase.

„Dá sa povedať, že to bol Sterling, čo rozhodol o postupe domácich. Bol pri prvom góle a ,vyrobil‘ spornú penaltu. Ťažko sa mi k nej vyjadruje. Na šampionáte rozhodcovia zaviedli nové trendy, čo sa týka faulov a hrania rukou. Keď ju zapískal, asi bola,“ vyjadril sa diplomaticky.

Dánov iste mrzí, že sa so šampionátom lúčili práve po pokutovom kope, ale je treba priznať, že domáci boli v predĺžení jednoznačne lepší.

„Je to smutné, ale teraz už je jedno, ako vypadli. Do finále mohol postúpiť len jeden,“ skonštatoval bývalý reprezentant. V ňom na Wembley čaká na Angličanov Taliansko. Kto sa napokon stane majstrom Európy?

„Ani tu nebudem nikomu držať palce. Môj favorit Nemecko už vypadlo, tak si budem chcieť opäť pozrieť dobrý zápas. Šance vidím tak päťdesiat na päťdesiat.

Hoci Taliani do semifinále predvádzali úžasný futbal, v ňom boli lepší Španieli a zatlačili ich do defenzívy. Angličania nie sú zas takí silní na lopte, takže Taliani by ich mohli držať na dištanc. Bude to o jednom, možno dvoch góloch,“ dodal Szilárd Németh.