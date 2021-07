Slovan pohrdol v Lige majstrov komfortnejším víťazstvom: Weiss ml. chcel všetko, no nedal nič!

Postup už mohli mať vo vrecku! Futbalisti Slovana Bratislava trestuhodne odmietli v 1. kole kvalifikácie Ligy majstrov komfortné víťazstvo 4:0 nad írskym Shamrock Rovers.

Namiesto toho pocestujú budúci týždeň do dublinskej odvety iba s dvojgólovým náskokom. Postaral sa oň Rafael Ratao (25), ktorého chcel nový tréner Vladimír Weiss (56) ešte nedávno vyhodiť z mužstva.

Brazílčan odišiel po sezóne na dovolenku bez súhlasu klubu, no po návrate sa ospravedlnil a dostal druhú šancu. Slovan prišiel na poslednú chvíľu o zraneného Holmana, zdravotne fit nie je ešte ani reprezentačný tandem Weiss – Strelec. Náš majster si vytvoril dostatok príležitostí, ale zhorel pri ich premieňaní.

„Víťazstvo je dôležité, ešte však nie je rozhodnuté. Mali sme vyhrať 3:0 alebo 4:0. Škoda Vladovej šance a penalty. Povinnosť postúpiť nám zväzovala nohy. U súpera bude nutné streliť upokojujúci gól,“ uviedol tréner Weiss.

Práve jeho syn mal na nohe dva góly, ktoré by belasých nasmerovali do ďalšieho kola. Nepremenil však sólo a v závere ani pokutový kop. Tesne pred jeho zahrávaním sa ako v škôlke na piesku naťahoval so spoluhráčom a kamarátom Davidom Strelcom. Ten si loptu zobral ako prvý, ale nakoniec ustúpil a k bielemu bodu sa postavil skúsenejší Weiss.

Jeho otec ho po zápase za to nepochválil: „Takéto niečo by sa nemalo stávať. Nie sme na trhu, hráme Ligu majstrov. Na penaltu nebol vopred určený nik.

Povedal som v príprave, že keď ju niekto zoberie na seba, je to v poriadku. Keď nie, pozrie sa na lavičku a ja rozhodnem. Vlado si zobral zodpovednosť. Veril som, že skóruje, žiaľ, nedal.“