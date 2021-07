Mira Karhana nadchol semifinálový šláger na ME: Mal som obavy, ale toto sa často nevidí!

Po deviatich rokoch zabojujú Taliani opäť o európsku futbalovú nadvládu! Tak dlho čakali na pomstu za debakel 0:4, ktorý im v kyjevskom finále EURO 2012 uštedrili Španieli.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Toho istého súpera teraz poslali v londýnskom Wembley z turnaja domov po dramatickom penaltovom rozstrele, hoci v riadnom hracom čase ani počas predĺženia neboli lepším tímom.

V rozstrele neuspel Talian Locatelli, zatiaľ čo na opačnej strane Olmo prestrelil bránku a Moratu vychytal Donnarumma. Bývalý skvelý stredopoliar a kapitán slovenskej reprezentácie Miroslav Karhan sa prikláňa k názoru, že postúpil šťastnejší tím.

„Španieli mali viac z hry. Ich držanie lopty je majstrovské. Vďaka nemu i vysokému presingu nedovolili súperovi hrať to, čo predvádzal doteraz. Škoda slabšej efektivity v koncovke. To ich stálo finále,“ povedal tréner nitrianskej devätnástky pre Nový Čas.

Talianov zaskočilo španielske miestami až riskantné napádanie s viacerými hráčmi už v blízkosti šestnástky. To im dosť skomplikovalo prechodovú fázu do ofenzívy, ktorú majú rýchlu a priamočiaru.

„Aj preto nevyslali Taliani dlhé minúty ani jednu strelu na bránku, no potom hneď z prvej skórovali. Pri góle ma sklamal brankár Unai Simon. Lopta spoza obrancu bola chytateľná, lenže on ju len sledoval, ako letí do bránky. V takomto zápase by mal viac zabojovať, aby neinkasoval.“

Pokutové kopy bývajú lotériou, na konci ktorej sa nemusí vždy tešiť lepšie mužstvo. Španieli mali pri penaltách porciu šťastia vo štvrťfinále proti Švajčiarom, tentoraz sa k nim obrátilo chrbtom. Skórovať sa nepodarilo ich najlepšiemu hráčovi Olmovi a nepresadil sa ani strelec vyrovnávajúceho gólu Morata.

„Práve jemu som v rozstrele ani trochu neveril. Loptu neumiestnil dobre a ani ju prudko nekopol. Keďže brankár smer vystihol, nemal problém ju chytiť.“

Karhan označil semifinále európskych gigantov za vrchol šampionátu.

„Nie som zástancom takého veľkého počtu účastníkov na majstrovstvách Európy, lebo potom sa vytráca kvalita v zápasoch. Toto však bola skvelá reklama futbalu. Myslel som si, že sa bude obojstranne viac taktizovať. Súperi však pristúpili k duelu ofenzívne a každý z nich ukázal túžbu postúpiť. Vo finále mierne favorizujem Talianov,“ uzavrel Karhan.