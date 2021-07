Barcelona v problémoch: V novej sezóne bez Agüera, Messiho i Depaya?

Jeden z najväčších svetových futbalových gigantov FC Barcelona má poriadne problémy. Ak nevyrieši svoju finančnú situáciu, v novej sezóne sa bude musieť zaobísť bez svojich hviezd.

Finančné problémy katalánskeho klubu sú údajne natoľko vážne, že Barcelona pred novou sezónou nemôže zaregistrovať ani najväčšiu hviezdu tímu Lionela Messiho. Rovnako je to s dvojicou zvučných posíl, ktorými sú Sergio Agüero a Memphis Depay. Podobné pravidlo platí, samozrejme, aj pri ďalších nedávno podpísaných hráčoch ako Eric Garcia a Emerson.

Podľa informácií španielskeho denníka Goal Barcelona výrazne prekročila hranicu nákladov na svojich nových hráčov. Tá je prísne kontrolovaná La Ligou. Na 26-násobného španielskeho majstra je vyvíjaný obrovský tlak, aby naliehavo znížil svoju markantnú stratu.

Prezident FC Barcelona Joan Laporta sa snaží vynaložiť maximum úsilia, aby misky váh vyrovnal na svoju stranu. Aktuálne sa mu to však nedarí tak, ako by si predstavoval. Barcelonu v tomto prestupovom období opustilo iba minimum hráčov.

Francisco Trincao smeroval na hosťovanie s následnou opciou na odkúpenie do anglického Wolverhamptonu. S Leedsom sa spája meno Juniora Firpa, pričom prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 13 miliónov, čo by Kataláncom ušetrilo zhruba 8 miliónov za sezónu. Klub opustila takisto dvojica Konrad De La Fuente a Jean Claire-Todibo. Prvý menovaný smeruje do Marseille, jeho teraz už bývalý kolega si zahrá v Nice. Vďaka týmto dvom odchodom pribudne na účet Barcelony 9 miliónov dolárov.