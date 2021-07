Brankár Talianov Donnarumma: O finále zatiaľ nechcem hovoriť, chcem si užiť tento moment

Zahrajú si finále. Futbalisti Talianska zdolali v semifinále majstrovstiev Európy Španielsko 4:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil remízou 1:1.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Na svojho finálového súpera si musia počkať, druhé semifinále medzi Dánskom a Anglickom sa hrá dnes o 21. hodine.

"Sme šťastní, že sme mohli urobiť radosť ľuďom v Taliansku. Vedeli sme, že to bude veľmi náročné, Španieli nám spôsobili množstvo problémov. Snažili sme sa využiť naše šance, no bolo to pre nás ťažké, lebo loptu sme nemali často na kopačkách. Hoci nám mnoho ľudí pred turnajom neverilo, chceli sme postúpiť do finále. Gratulujem Španielsku, ukázalo, že má výborný tím. Penalty sú lotéria," povedal po zápase tréner Talianov Roberto Mancini.

Zásluhu na postupe má aj gólman Talianov Gianluigi Donnarumma, ktorý inkasoval z bieleho bodu iba dvakrát:

"Pred rozstrelom som bol pokojný, lebo som vedel, že môžem pomôcť tímu. Už sme len krôčik od splnenia si nášho sna. Španielsko bolo veľmi silné, ale my sa nikdy nevzdávame. Myslím si, že si zaslúžime hrať vo finále, o ktorom zatiaľ nechcem hovoriť, chcem si užiť tento moment."

Autor gólu Talianska a hviezda zápasu Federico Chiesa iba ťažko opisoval pocity po postupe. "Slovami nedokážem opísať moje pocity. Bolo to náročné stretnutie, Španielsko hralo výborne, no my sme bojovali do konca a dokázali sme to. Neprestali sme veriť, ani keď Locatelli nepremenil prvú jedenástku. Jedenásteho júla sa sem vrátime na finále."