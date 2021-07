Semifinálový program EURO uzavrie duel Anglicka proti Dánsku: Do finále boháči alebo plebs?

Na papieri to vyzerá jasne! V dnešnom semifinále ME Anglicko – Dánsko (21.00 hod., PP Jednotka) sa väčšina odborníkov prikláňa na stranu Albionu, ktorý doteraz neprehral a nedostal ani gól.

Veľkým bonusom je výhoda domáceho prostredia štadióna Wembley, kde povolili 60 000 divákov. Dáni by radi okopírovali skvelý príbeh z ME 1992, keď v pozícii náhradníka senzačne získali titul. Bude to aj súboj najdrahšieho tímu EURO (Anglicko – 1,2 miliardy eur) proti jednému z tých chudobnejších (Dánsko – 310 miliónov eur).

Vladimír Kinder si ako prvý slovenský futbalista zahral prestížnu Premier League v drese FC Middlesbrough. Hoci odvtedy uplynulo veľa času, anglický futbal má stále pod kožou.

„Preto budem držať palce domácim. Navyše ich hra má po rokoch opäť fazónu a veľkým plusom je, že budú hrať doma,“ povedal. Tvrdí, že Angličania to s Dánmi nebudú mať vôbec jednoduché. Severania sa totiž prezentujú na šampionáte výbornými výkonmi a hrajú podobným fyzicky náročným spôsobom ako domáci.

„Prešli aj cez Čechov, ktorých som favorizoval na postup. Hrýzť budú aj v dnešnom stretnutí. Tu už totiž nejde o fazuľky, ale o finále.“ Rozhodujúcim faktorom budú podľa Kindera výkony individualít, ktorých je viac na strane Angličanov. „Veď Kane je najlepším strelcom uplynulej sezóny Premier League a Sterling je tiež hráč výnimočných kvalít. Rátam, že jeden z nich bude ten, ktorý rozhodne zápas,“ dodal.

Jediným slovenským futbalistom v dánskej Superlige je obranca Ivan Mesík, hráč FC Nordsjaelland. Podľa neho prípad Christiana Eriksena zmobilizoval ľudí i mužstvo.

„Našťastie sa to dobre skončilo, čo hráčov ešte viac motivovalo. Dánsko je na nohách. Celý národ žije futbalom. Atmosféru cítiť na každom kroku. Fanúšikovia chodia oblečení v dresoch do mesta, bary a fanzóny sú po uvoľnení opatrení plné. Už teraz to slávia ako úspech, kam sa dostali.“

Dáni držali v rukách trofej raz, Angličania sa do finále nikdy nedostali. Mesík nepredpokladá, že sa im to podarí práve dnes. „Dáni predvádzajú výborný futbal. Myslím si, že prekvapia a vyradia aj favorita, hoci budú v nevýhode, keďže kvôli karanténe nemohli prísť ich fanúšikovia. Majú dobre poskladaný tím. Dosť ich hráčov pôsobí v Premier League, takže poznajú súpera, čo však platí aj naopak,“ uzavrel bývalý obranca Spartaka Trnava.

AKO TO VIDIA?

Vlado Kinder (52): "Postúpia Angličania. Rozhodne Kane alebo Sterling."

Ivan Mesík (20): "Dáni prekvapia favorita a zahrajú si vo finále."

ANGLICKO

hodnota tímu: 1,2 miliardy eur

DÁNSKO

hodnota tímu: 310 miliónov eur