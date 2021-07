Nemecký futbalista Podolski sa nechystá ukončiť kariéru: Vracia sa do rodnej vlasti!

Tridsaťšesťročný niekdajší elitný zakončovateľ nemeckej reprezentácie sa na spolupráci dohodol s klubom Górznik Zabrze.

Podolskí bude pôsobiť len niekoľko kilometrov od svojho rodiska - mesta Gliwice. Keď mal futbalista len dva roky, jeho rodičia emigrovali do Nemecka. "Už je to tu. Vitaj doma," napísali predstavitelia poľského tímu na svojom twitteri.

Former Arsenal forward Lukas Podolski is in advanced talks to join Polish side Gornik Zabrze, his hometown club where he started his career. [@FabrizioRomano] #afc pic.twitter.com/M7okXsnRCp