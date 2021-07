Spartak odštartuje európske ťaženie proti trpaslíkovi: Na Maltu idú po víťazstvo

Prvým zástupcom Slovenska, ktorý vstúpi v tejto sezóne do futbalovej pohárovej Európy bude Spartak Trnava.

Už v utorok sa predstaví v 1. predkole Európskej Konferenčnej ligy UEFA 2021/2021 na umelej tráve maltského klubu FC Mosta (17.45 SELČ). Odveta sa bude hrať v Trnave vo štvrtok 15. júla (20.45).

Tretí tím uplynulého ročníka Fortuna ligy má pred sebou jasný cieľ, ktorý tréner Michal Gašparík na predsezónnej tlačovke definoval jednoznačne: "V tomto zápase sme favoritmi, iné ako postup neberieme. Akceptujeme súpera, sila je však na našej strane. Chceme zvíťaziť, aby sme si do domáceho duelu vytvorili dobrú východiskovú pozíciu," povedal kouč "andelov", ktorý má k dispozícii 17 hráčov a troch brankárov. S tímom v pondelok ráno odleteli z Bratislavy aj zranení Rusov, Tumma a Benovič. Doma musel zostať kvôli vízam Yao.

O súperovi sa skauti Trnavy snažili získať čo najviac informácií. "Robili sme si analýzy súpera. Do tímu však prišli noví hráči, nový tréner, trošku to bude pre nás neznáma, no zisťujeme si o nich ešte nejaké informácie," potvrdil Gašparík. Zaujímavosťou z tábora Malťanov je, že Mosta v nedeľu oznámila angažovanie Johnsona Nsumoha Kaluho. Ofenzívny 20-ročný krídelník z Nigérie hosťoval v predošlom období práve v Spartaku, do zostavy sa však nepresadil a po sezóne z klubu odišiel. Na Malte podpísal zmluvu na jeden rok. "Nsumoh bude súčasťou mužstva Mosty v zápase proti Spartaku Trnava,“ napísal maltský klub na sociálnej sieti.

Podľa nových pravidiel už v pohárových dueloch neplatí pravidlo o zvýhodňovaní gólov dosiahnutých na ihrisku súpera. Duel povedie ako hlavný rozhodca Nór Kristoffer Hagenes, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.

V utorok sú okrem duelu Trnavy v pláne ešte dva zápasy. Program prvých duelov 1. predkola sa naplní vo štvrtok 8. júla porciou ďalších tridsiatich zápasov. Medzi nimi bude aj súboj MŠK Žilina s tretím tímom gruzínskej ligy FC Dila Gori pod Dubňom (18.45).

program 1. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022

utorok 6. júla:

17.45 FC Mosta - FC SPARTAK TRNAVA /rozhodujú: Kristoffer Hagenes - Anders Olav Dale, Christer Jörgensen (všetci Nór.)

17.50 Mons Calpe - FC Santa Coloma

20.30 FK Podgorica - FK Laci

štvrtok 8. júla:

16.00 FK Liepaja - FC Struga

16.00 FC Noah - KuPS Kuopio

16.00 Sileks Kratovo - Petrocub Hîncesti

17.30 Inter Turku - Puskásova Akadémia

18.00 FC Honka - NSÍ Runavík

18.00 FS Riga - KÍ Klaksvík

18.00 FC Sant Julia - Gzira United

18.00 FK Suduva - FK Valmiera

18.30 Levadia Tallinn - St. Josephs

18.45 MŠK ŽILINA - FC Dila Gori

18.45 FC Dundalk - Newtown AFC

19.00 Milsami Orhei - FK Sarajevo

19.00 Racing Luxembourg - Breidablik Kopavogur

19.45 Glentoran Belfast - The New Saints

20.00 Bala Town - FC Larne

20.00 FC Birkirkara - SP La Fiorita

20.00 NK Domžale - FC Swift Hesperange

20.00 FC Drita - FK Dečič

20.00 Europa FC - Kauno Žalgiris

20.00 FH Hafnarfjordur - Sligo Rovers

20.00 MOL Fehérvár - Ararat Jerevan

20.00 Paide Linnameeskond - Slask Vroclav

20.00 Partizani Tirana - Sfîntul Gheorghe

20.00 FK Škupi - KF Llapi

20.30 Sutjeska Nikšič - FC Gagra

20.30 Velež Mostar - FC Coleraine

20.45 NK Maribor - FC Urartu

20.45 Tre Penne - Dinamo Batumi

21.00 NK Široki Brijeg - FK Vllaznia

21.45 Stjarnan FC - Bohemians Dublin