Zopakuje úspech otca Petra Schmeichela? Kasper má na pleciach ťarchu celého Dánska

Bývalý dánsky brankár Peter Schmeichel (57) verí svojim krajanom pred semifinále futbalových majstrovstiev Európy.

Dáni sa senzačne prebojovali až medzi poslednú štvoricu a v stredu sa vo Wembley stretnú s domácimi Angličanmi. Do semifinále sa dostali prvýkrát od roku 1992, keď aj celý turnaj vo Švédsku vyhrali.

Päťdesiatsedemročný Schmeichel upozorňuje, že Dánov neradno podceňovať. Sám vie, o čom hovorí, keď ich pred 29 rokmi doviedol k titulu na ME. V skupinovej fáze dokonca udržal proti "Albiónu" čisté konto pri bezgólovej remíze. Ešte viac sa však zapísal do histórie, keď v semifinálovom rozstrele proti Holandsku zlikvidoval jedenástku Marca van Bastena.

Takmer o 30 rokov je oporou Dánska jeho syn Kasper. "Určite sa cíti rovnako ako je vtedy, je to len ďalšia výzva," povedal podľa agentúry AFP Peter Schmeichel, ktorý je presvedčený, že aj jeho syn sa môže stať hrdinom v prípadnom rozstrele.

"Musíte sa s takou situáciou vyrovnať, je to súčasť práce, ktorú ste si zvolili. A on bude pripravený. Určite myslí na to, že v predchádzajúcom semifinále Dánsko uspelo v rozstrele a on to môže zopakovať."

Dáni sa už spamätali z nepríjemného incidentu v prvom zápase, keď priamo na ihrisku skolaboval Christian Eriksen. Lekárom sa ho podarilo oživiť a medzičasom ho už prepustili aj z nemocnice. Podľa Schmeichela však tajomstvo úspechu nie je iba v motivácii.

"Myslím si, že sme dokázali našu kvalitu a môžeme byť nebezpeční pre kohokoľvek. Sme v semifinále a tu už nie sú slabí súperi."