V Trnave sa tešil z titulu: DAC získal brankára zo Slavie Praha!

Slovenský futbalový fortunaligista DAC Dunajská Streda získal na prestup zo Slavie Praha brankára Martina Vantrubu (23).

Dvadsaťtriročný bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska podpísal na Žitnom ostrove zmluvu na dve sezóny.

Odchovanec trnavskej Lokomotívy prišiel ako šestnásťročný do Spartaka Trnava a postupne sa prepracoval až na post brankárskej jednotky A-tímu. V sezóne 2017/2018 sa podieľal na zisku majstrovského titulu Trnavčanov 11 nulami v 25 zápasoch.

Následne prestúpil do pražskej Slavie, odkiaľ postupne hosťoval v Podbrezovej, Pohroní, Příbrame a naposledy v dánskom Nordsjaellande. V slovenskej Fortuna lige odchytal 49 zápasov.

"V prvom rade som veľmi šťastný, že sa uskutočnil môj prestup. Komunikácia medzi mnou a trénerom Martinom Raškom trvala už dlhšiu dobu, ale doteraz sa nám nepodarilo môj príchod dotiahnuť, aj jednania s klubmi boli celkom zložité. Prichádzam do klubu s najlepšími podmienkami na Slovensku, som veľmi milo prekvapený Akadémiou, štadiónom i celkovým prostredím.

V poslednom čase som prešiel nie práve najlepším futbalovým obdobím, preto je mojou osobnou ambíciou dostať sa späť do sveta veľkého futbalu. Viem, že v Dunajskej Strede ma čaká každodenný kvalitný tréningový proces, preto verím, že sa budem neustále zlepšovať," citoval bývalého reprezentanta SR do 16 aj 21 rokov oficiálny web DAC.

"Po odchode Benjiho Száraza na hosťovanie do Michaloviec sme museli hľadať alternatívu, aby sme mali štyroch brankárov, veď okrem ligy musíme počítať s pohárom, so Šamorínom i so starším dorastom, odkiaľ máme mladého Attilu Horvátha. Hľadali sme brankára, ktorý by doplnil našu skupinu. V hre boli hlavne slovenskí gólmani a rozhodli sme sa pre Martina Vantrubu, ktorý podával veľmi dobré výkony v drese Trnavy v ich majstrovskej sezóne. Potom prestúpil so Slavie a v poslednej dobe pôsobil v Dánsku.

Sledovali sme jeho kariéru, hlavne posledný rok. Boli sme v kontakte s jeho klubom z Dánska, ako aj s trénerom brankárov, kondičným trénerom, dokonca aj s hlavným koučom. V 23 rokoch je stále mladý a veľmi ambiciózny," povedal tréner brankárov DAC Martin Raška.