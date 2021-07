Český tréner Šilhavý si kopol do rozhodcov: Hneď na začiatku ovplyvnili zápas!

Účasť vo štvrťfinále hodnotia české médiá ako nečakaný úspech, proti Dánsku však nechýbalo veľa, aby cesta českých futbalistov na ME pokračovala ďalej.

V boji o semifinále prehrávali s Dánskom po prvom polčase 0:2, v druhom sa však zdvihli. Napokon sa po tuhom boji museli prizerať, ako sa z postupu teší ich súper.

Zverenci Jaroslava Šilhavého po nevydarenej prvej 45-minútovke vstúpili do druhej časti zápasu výborne. Český kouč zmenil rozostavenie, do hry poslal dvoch nových hráčov. V priebehu dvoch minút mali tri nádejné príležitosti a po necelých piatich sa tešili z kontaktného gólu. Dal ho Patrik Schick, ktorý sa v tabuľke strelcov piatym zásahom dotiahol na prvého Cristiana Ronalda.

"Prehrávali sme, museli sme niečo urobiť. Skúsili sme hrať na dvoch útočníkov, prešli sme na rozostavenie 4-4-2, zatlačili sme súpera, dali gól, mali sme aj ďalšie šance. Ale postupne nám už dochádzali sily, bolo to o vôli. Aj preto sme zápas bohužiaľ nedostali aspoň do predĺženia," citoval Šilhavého portál idnes.cz.

Úvodný gól duelu strelil už v 5. minúte po rohovom kope Thomas Delaney, ten však arbitri nariadili nesprávne. "Mrzí každý gól. Bola to chyba rozhodcov. Mrzí to, možno by sa zápas vyvíjal inak, ale vo futbale naozaj rozhodujú maličkosti. Zápas to veľmi ovplyvnilo, ale vyhovárať sa nebudeme," uviedol Šilhavý.

Český tréner však napriek sklamaniu vníma vystúpenie svojho tímu na ME za vydarené. Ocenil najmä tímovosť, nasadenie a odhodlanie: "Určite áno, hráči predviedli skvelé výkony. Hrali sme na hranici možností, ako tím sme pracovali spolu. Všetko to spelo k dobrému výsledku, ktorý sme dosiahli. Teraz sme po vyradení plní emócií, ale keď sa vyspíme, všetko si ešte podrobne vyhodnotíme. Ale osobne považujem naše vystúpenie za veľký úspech.

Chalani to odmakali, hanbu určite neurobili. Nasadenie, tímovosť, odhodlanie, to fungovalo. Keby sme prešli do semifinále, bol by to obrovský úspech. Ale aj štvrťfinále má veľkú cenu. V porovnaní s ostatnými tímami, ktoré sa dostali takto ďaleko, sme naozaj išli nad plán. Veď Dáni sú v rebríčku FIFA na 10. mieste, my na 40. Teší ma, že mladí hráči, ktorí boli s nami, nasali atmosféru. Do budúcna bude z čoho vyberať."

Dáni po triumfe zabojujú v stredu 7. júla v londýnskom Wembley o finále proti domácemu Anglicku. Tréner Dánska Kasper Hjulmand po zápase s Českom pre uefa.com uviedol, že štvrťfinálový súboj stál jeho zverencov veľké množstvo síl.

"Proti Čechom to nebolo z našej strany ideálne, ale bojovali sme a podržal nás fantastický brankár. Batérie boli takmer prázdne, ale dostať sa do semifinále ME je obrovský úspech."

Vlani v októbri sa Dáni vo Wembley stretli s domácim výberom v zápase Ligy národov a dokázali zvíťaziť 1:0. Tréner Hjulmand pred zápasom s Českom motivoval svojich zverencov aj touto spomienkou: "Prvá vec, ktorú som chlapcom ukázal pred zápasom, bola fotografia z Wembley z jesenného zápasu. Povedal som im, že sa tam vrátime. Cítili sme, akoby sme opäť hrali na štadióne v Kodani, mali sme veľkú podporu fanúšikov. Sme veľmi vďační, je to čarovné."

Kapitán Dánov Simon Kjaer priznal, že semifinálová účasť je pre Dánov viac, ako si pred ME želali. "Klamal by som, ak by som tvrdil, že naším cieľom bolo semifinále. Ale sme tam a teraz je to len na nás. Musíme sa dobre pripraviť, máme na to štyri dni."