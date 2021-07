Veľká pocta pre Slovákov z Viktorie Plzeň: Nechýba ani Marián Čišovský († 40)

Je na to hrdý. Bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš (38) prežil najlepšie futbalové časy v českom klube Viktoria Plzeň. Ten v týchto dňoch oslavuje 110 rokov od svojho založenia.

Pri tejto príležitosti vydal klub sériu 25 poštových známok, ktoré pripomínajú jeho úspechy a na jednej z nich je zobrazený s majstrovským pohárom aj bývalý kanonier Viktorky. Marek Bakoš tvrdí, že je to forma odmeny za to, čo futbalu obetoval a že ako vyučený stavbár by sa na známku asi nikdy nedostal!

Viktoria Plzeň si ako prvý český klub pripomenula na poštových známkach najslávnejšie momenty svojej histórie a pred pár dňami ich slávnostne pokrstila.

Medzi krstnými otcami nechýbal ani bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš, ktorý s klubom získal nejednu trofej. Dnes jedného z asistentov hlavného trénera Viktorky Michala Bíleka potešil nielen slávnostný akt, ale aj fakt, že na jednej zo známok je s majstrovskou trofejou z ročníka 2012/2013 zobrazený aj on.

„Som veľmi rád, že sa na známkach zaznamenávajú všetky úspechy klubu, či už majstrovské tituly, alebo účinkovanie v európskych pohároch. A som veľmi hrdý a šťastný, že som mohol byť toho súčasťou,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marek Bakoš.

Svoju podobizeň na známke berie ako ocenenie dlhoročnej kariéry. „Odmalička som sníval, že sa budem živiť futbalom a nerozmýšľal som nad ničím iným. Som síce vyučený stavbár, ale v tejto profesii by som sa na poštovú známku asi nikdy nedostal,“ dodal Bakoš. (bb, foto fcviktoria.cz)

Nechýba ani Čišovský

Na známkach sa okrem Bakoša objavili aj ďalší Slovácie. Nechýba na nich bývalý reprezentačný gólman Matúš Kozáčik, súčasný reprezentant Patrik Hrošovský a aj legenda klubu - obranca Marián Čišovský, ktorý 28. júna 2020 zomrel na nevyliečiteľnú chorobu ALS. „Čišo tam jednoducho musí byť. V Plzni zanechal veľkú brázdu, ľudia v klube na neho nikdy nezabudnú,“ povedal Bakoš.