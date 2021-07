Jozef Majoroš sa teší z úspechu exspoluhráča a dnes trénera Šilhavého: Prečo mu ešte negratuloval?

Keď bývalý slovenský reprezentant Jozef Majoroš (51) hrával českú najvyššiu súťaž za Petru Drnovice, jedným z jeho spoluhráčov bol aj súčasný kouč Česka Jaroslav Šilhavý (59).

Vtedy by nášmu kanonierovi ani vo sne nenapadlo, že to nekompromisný obranca raz dotiahne ako kouč do „nároďáka“ a že s ním bude dokonca bojovať o semifinále EURO. Bývalí spoluhráči boli v kontakte naposledy asi pred štyrmi rokmi, ale v prípade, že by Česi postúpili, nájde si Šilhavý gratulačnú esemesku aj od Majoroša.

Majoroš pôsobil v moravskom tíme Petra Drnovice v rokoch 1996 až 1998. V poslednom polroku bol jeho spoluhráčom aj súčasný tréner Česka Jaroslav Šilhavý, ktorého hráčska kariéra sa v tom čase blížila ku koncu.

„Na Jardu spomínam len v dobrom. Bol to dobrý obranca a férový chlap. Pamätám si, že vtedy za Drnovice strelil päť gólov, čo sa mu nikdy predtým nepodarilo. Ale ťahalo ho to do Prahy, tak požiadal o uvoľnenie z klubu a kariéru ukončil vo Viktorii Žižkov,“ povedal na úvod Jozef Majoroš.

Hoci bol Šilhavý od nášho futbalistu o osem rokov starší, žiadnu zábavu nepokazil, aj keď to nebol typ, ktorý by sa vedel zabávať až do rána.

„Mladícke výstrelky mal už asi za sebou. Chvíľku posedel, zabavil sa, ale potom sa už ponáhľal za rodinou,“ pokračoval bývalý slovenský reprezentant. A tak si aj vďaka životosprávei predĺžil hráčsku kariéru, počas ktorej odohral v československej a neskôr v českej lige 465 zápasov, čím sa stal v tomto smere rekordérom.

„Na ihrisku bol tvrdý, nekompromisný bek, ktorý si vedel urobiť okolo seba poriadok. A túto vlastnosť preniesol aj do českej reprezentácie. Veď sa pozrite, ako tvrdo a dôrazne bráni celé mužstvo. Na Čechoch je vidieť jeho rukopis,“ tvrdí Majoroš.

S bývalým spoluhráčom bol naposledy v kontakte asi pred štyrmi rokmi a stále má jeho číslo v telefóne.

„Dúfam, že je platné. Chystal som sa mu gratulovať už po osemfinále, ale nechcel som ho vyrušovať z koncentrácie. Ak by postúpili cez Dánov, určite sa mu ozvem,“ dodal náš bývalý reprezentant.