Švajčiari boli blízko k senzácii: Španieli po obrovskej dráme postúpili do semifinále na EURO!

Futbalisti Španielska postúpili ako prví do semifinále EURO 2020. V piatkovom úvodnom štvrťfinálovom dueli zdolali v Petrohrade Švajčiarsko 3:1 v rozstrele z 11 m, po 120 minútach sa zápas skončil 1:1.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V boji o finále sa stretnú s víťazom stretnutia Belgicko - Taliansko (21.00 h SELČ).

Španieli išli do vedenia v 8. minúte, keď si strelu Jordiho Albu tečoval do vlastnej brány Denis Zakaria, po prestávke vyrovnal v 68. minúte Xerdan Shaqiri.

O deväť minút neskôr však videl červenú kartu po hrubom faule Remo Freuler. Španieli presilovku nevyužili, o postupe rozhodli až v rozstrele. Rozhodujúci pokus premenil Mikel Oyarzabal.



Štvrťfinále

Petrohrad

Švajčiarsko - Španielsko 1:1 pp (1:1, 0:1), 1:3 rozstrel z 11 m

Góly: 68. Shaqiri - 8. Zakaria (vlastný). Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), ŽK: Widmer, Gavranovič - Laporte, ČK: 77. Freuler (Švaj.), 24.764 divákov.

rozstrel: Busquets nedal, Gavranovič 1:0, Olmo 1:1, Schär nedal, Rodri nedal, Akanji nedal, Moreno 1:2, Vargas nedal, Oyarzabal 1:3

Švajčiarsko: Sommer – Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Widmer (100. Mbabu), Zakaria (100. Schär), Freuler, Zuber (90.+2 Fassnacht) – Shaqiri (81. Sow), Embolo (23. Vargas) – Seferovič (81. Gavranovič)

Španielsko: Simon - Azpilicueta, Laporte, P. Torres (113. Alcantara), Alba – Koke (90.+1 Llorente), Busquets, Pedri (119. Rodri) – F. Torres (91. Oyarzabal), Morata (54. Moreno), Sarabia (46. Olmo)



Úvodný výkop mali Španieli, ale hneď potom sa dostal k lopte Shaqiri, ktorý mal veľa priestoru v strede ihriska pri nádejnom protiútoku. Ten aj sám zakončil, ale jeho ďalekonosný pokus zablokoval jeden z obrancov. V ôsmej minúte kopali Španieli rohový kop, ktorý im nevyšiel podľa predstáv, lopta sa však dostala na kopačku Albu, ktorý ju poslal na bránku volejom, jeho strelu napokon nešťastne za Sommera tečoval Zakaria - 0:1. Trénerovi Švajčiarov Petkovičovi potom skomplikovalo situáciu zranenie Embola, ktorého musel vystriedať už v 23. minúte, vzápätí mali Španieli ďalšiu šancu. Koke našiel po centri z rohového kopu v strede šestnástky úplne voľného Azpilicuetu, ktorý však hlavičkoval priamo do stredu brány. To bol už favorit lepší, ale Švajčiari sa snažili o rýchle protiútoky a španielska defenzíva musela byť v pozore. V 40. minúte hlavičkoval po rohu Widmer, ale v koncovke mu chýbalo viac pokoja.

Aj po prestávke mali viac z hry Španieli, tréner Enrique poslal do hry Olma a po deviatich minútach nahradil Moreno útočníka Moratu. O dve minúty na to však Zakaria mohol odčiniť vlastný gól, keď sa po centri od rohovej zástavky dostal k hlavičke, ale tá skončila tesne vedľa ľavej žrdi. Od tohto momentu sa Helvéti dostávali čoraz viac do nádejných príležitostí. V 64. minúte sa Zuber výborne uvoľnil od Ferrana Torresa, narazil si loptu s Vargasom, no loptu napálil iba do rukavice Simona. O štyri minúty neskôr však bolo vyrovnané. Španielske nedorozumenie pri spracovaní lopty medzi Laportom a Pauom Torresom využil Freuler, ktorý ihneď poslal loptu lepšie postavenému Shaqirimu a kapitán Švajčiarov ju s pomocou žrde poslal do siete. O deväť minút neskôr však prišla komplikácia pre Švajčiarov, po nebezpečnej vkĺzačke na Morena videl červenú kartu Freuler. Španieli krátku početnú výhodu nevyužili, zápas tak išiel do predĺženia.

Po dvoch minútach extračasu sa vo veľkej šanci ocitol Moreno, ale zakončoval v ofsajdovej pozícii. Hráči "La Furia Roja" chceli rozhodnúť, mali hru pod kontrolou, tréner Švajčiarov posilnil obranu dvojnásobným striedaním. Hneď potom sa však pred Sommerom ocitol Moreno, ale jeho volej brankár vykryl. Sommer potom vytlačil aj strelu Oyarzabala. Nápor favorita neustával ani v druhej polovici predĺženia, najskôr napálil loptu do Rodrigueza striedajúci Llorente, onedlho mieril nad bránu Olmo. Švajčiari boli zamknutí pred šestnástkou, ale odolali.

Rozhodlo sa teda až v rozstrele z 11 m, v ktorom mali pevnejšie nervy Španieli, vyhrali ho 3:1.