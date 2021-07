Bývalý obranca Marián Zeman pred duelom našich susedov s Dánskom: Postúpia Česi?

Českí futbalisti majú namierené medzi najlepšie kvarteto Európy! Podobne ako pred deviatimi rokmi, kde im však vo Varšave vystavilo stopku Portugalsko. Dnes stoja v Baku (18.00 hod., PP Dvojka) našim západným susedom v ceste nevyspytateľní Dáni.

Severania prišli v úvode turnaja o Christiana Eriksena (29),čo ich ešte viac zomklo a psychicky posilnilo.

Zdá sa, že vo štvrťfinále narazí kosa na kameň. Oba tímy sú fyzicky silné, rýchle, ofenzívne, takticky dobre pripravené. Česi vyradili bez väčších problémov Holanďanov, Dáni pre zmenu poslali domov Wales so štvorgólovým prídelom.

„V českom tíme vládne silný kolektívny duch. Je kondične na výške, má behavé typy hráčov, dravých krajných obrancov. Nehrá iba reakčný futbal. Po čase si opäť verí. Je schopný postúpiť do semifinále. Neprekvapilo by ma to,“ uviedol pre Nový Čas bývalý skvelý obranca Marián Zeman.

V metropole Azerbajdžanu sa súperi kvôli diaľke i prísnym pandemickým opatreniam nemôžu dnes spoliehať na takú početnú podporu fanúšikov ako v Budapešti či v Kodani.

„Rozhodujúce bude, kto lepšie využije šance, alebo urobí chybu ako prvý. Česi sú vo väčšom laufe. Ide im karta. Veľmi dôležitý je útočník a oni ho na šampionáte našli. Schick získal formu v pravý čas a so štyrmi gólmi útočí na kráľa strelcov turnaja. V prospech jeho tímu hrajú maličkosti, takže sa postupové šance mierne nakláňajú na českú stranu.“

Expert RTVS si myslí, že súčasný český futbal je o triedu ďalej ako slovenský. Najmä preto, lebo sa lepšie prispôsobuje moderným trendom. Kým naši susedia ho podľa neho zachytili, propagujú a na ihrisku aj predvádzajú, my o ňom len hovoríme a snívame.

„Česi boli pred štyrmi-piatimi rokmi v situácii, keď sme si my hovorili, že ich ideme poraziť, lebo máme lepšie mužstvo. Časom sa to otočilo. Mali by sme si od nich zobrať vieru, že sa dá tento stav relatívne rýchlo zvrátiť. Oni to dokázali. Ak chceme hrať modernejší futbal, musia naši chalani v kluboch hrávať.“

V osemfinále skončilo svoju púť na šampionáte dosť favoritov. „Pre mňa je šokom skorý koniec Francúzov. Spolu s Talianmi som ich považoval za najväčších ašpirantov na titul,“ uzavrel Zeman.