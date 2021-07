Pripravujú sa Česi na finále Eura? Do Baku brali všetko, aj väčšie lietadlo!

Na rozdiel od svojich predchodcov nemajú tohtoročné Majstrovstvá Európy vo futbale jediné konkrétne dejisko. To najlepšie zo starého kontinentu meria sily až na jedenástich rôznych štadiónoch. Do dejiska svojho nadchádzajúceho zápasu vyrazilo České národné mužstvo z Prahy naposledy!

Hneď v prvý júlový deň nastúpili Česi na čele s hviezdnym Tomášom Součkom do lietadla, aby nabrali smer štvrťfinálovej destinácie Baku. Do ďalekého Azerbajdžanu cestovali oproti predošlým pôsobiskám s iným, väčším lietadlom.

„Nakoľko so sebou berieme všetky veci, nezmestili by sme sa. V prípade postupu by sa totiž letelo priamo do Londýna,“ ozrejmil hovorca Českej reprezentácie Petr Šedivý.

Potenciálny čierny kôň šampionátu vyrazil na ázijský kontinent v dvojdňovom predstihu sprevádzaný pochmúrnym počasím. V dejisku zápasu s Dánskom čaká na našich západných susedov diametrálne odlišné počasie, preto je potrebné pripraviť sa na miernu aklimatizáciu.

Po úvodnom víťazstve nad Škótskom, remíze s Chorvátskom a tesnej prehre vo Wembley s Anglickom, si Česi v osemfinále prekvapujúco poradili s favorizovaným Holandskom. Teraz čaká na zverencov Jaroslava Šilhavého nevyspytateľné Dánsko.

Čechom sa po nadchádzajúcom zápase naskytajú dve alternatívy – v prípade postupu bude ich ďalšou zastávkou neobľúbené Wembley, kde na nich bude čakať lepší z dvojice Anglicko - Ukrajina. Ak sa budú po záverečnom hvizde radovať hráči zo severu Európy, Česi sa balili a väčšie lietadlo rezervovali zbytočne.