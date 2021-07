Slovan túži uspieť v Európe: Weiss st. avizuje dve posily.

Futbalisti Slovana Bratislava chcú v novej sezóne obhájiť titul, no predovšetkým chcú uspieť v Európe.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. uviedol, že klub utrpel pre pandémiu koronavírusu veľké finančné straty a tie sa bez účasti fanúšikov budú prehlbovať.

Slovan preto urobí všetko, aby dostal svojich priaznivcov naspäť na tribúny. Už budúci týždeň odohrá slovenský majster úvodný zápas 1. predkola Ligy majstrov proti írskemu šampiónovi Shamrocku Rovers, na tribúny môže prísť len 500 fanúšikov. Kmotrík to považuje za smiešne.

Kmotrík v krátkosti zhodnotil uplynulú sezónu a naznačil, čo chce Slovan dosiahnuť v tej novej.

"Mali sme zlý začiatok, ale napokon sme sezónu dokončili úspešne. To čo sa dialo, myslím pandémiu koronavírusu, nám spôsobilo obrovské finančné straty, ako klub tým trpíme. Prevádzka štadióna je veľmi náročná a bez divákov sa hrať nedá. Akýmkoľvek spôsobom chceme prilákať divákov, chceme sa o úspech deliť spolu."

Najúspešnejší slovenský klub sa vo štvrtok pripojil ku očkovacej kampani. V oficiálnom vyhlásení zdôraznil, že svojou iniciatívou sa pripája k snahám primátora, predsedu kraja a starostov, ktorí chcú, aby hlavné mesto získalo vďaka očkovaniu kolektívnu imunitu.

Klub je pripravený pustiť na štadión na Tehelnom poli na každý zo svojich najbližších piatich zápasov vrátane európskych líg 10.000 divákov, ktorí nebudú musieť platiť vstupné. Podmienkou bude preukázanie sa potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

"Napriek tomu môže prísť na Shamrock maximálne 500 ľudí. To je smutné, až smiešne. Sme schopní zabezpečiť maximálny komfort a zamedziť šíreniu vírusu maximálnou hygienou. Ale nestretávame sa s pozitívnym ohlasom. Stále platí ponuka, že dáme vstupenku zadarmo pre zaočkovaných.

Myslím si, že po vakcinácii by nemali byť ľudia väznení. Rozumieme názorom iných, ale chceme robiť čo sa dá. Bol som na zápase na ME v Budapešti, cítil som sa ako v inom svete. Potrebujeme podporu ľudí, žiaľ, teraz to nie je možné. Straty musíme kompenzovať, ale dnes predať hráča nie je ľahké, lebo aj v zahraničí je zlá situácia.

Takže cesta je zabojovať o účasť v európskych pohároch, urobíme pre to maximum. Bude to náročné, viem to, ale musíme sa s tým popasovať. Verím novým trénerom i hráčom," dodal Kmotrík.

Slovan pred sezónou opustili niektorí hráči, najviac zarezonoval prestup brankára Dominka Greifa. Kmotrík priznal, že Slovan je blízko dohody so španielskou Mallorkou:

"Som rád, že sa nám podarilo pritiahnuť Jaba Kankavu, Gurama Kashiu, Jaromíra Zmrhala a Adriána Chovana. Ešte by sme chceli v nasledujúcich týždňoch priniesť jednu-dve posily. Sme v rokovaniach, ale uvidíme, lebo naozaj to nie je ľahké.

Sme blízko k prestupu Greifa, čakáme len na lekársku prehliadku v Mallorke. Je to jedna finančných sanácií, ktoré potrebujeme urobiť. Rozpočet nám to nevykryje, ale pomôže nám to. Tak isto ako prestup Nona do Maďarska. Na hosťovanie by mali odísť Alen Ožbolt a odišiel už Žan Medved."

Tréner Vladimír Weiss dotiahol do klubu Gruzíncov Kashiu a Kankavu, ale rád by ešte privítal posilnenie na dvoch postoch:

"Som presvedčený, že všetky posily čo prišli, klub posilnia. Aj v defenzíve, aj v ofenzíve. Máme v hľadáčiku ešte dvoch hráčov, tým pádom niekto aj odíde. Hľadali sme hráčov, ktorí sú dostupní z finančného hľadiska. Hľadáme ešte ofenzívneho hráča a defenzívneho.

Máme nejakých zranených hráčov, ešte nie sú fyzicky pripravení na plnú minutáž. Mladý Dávid Hrnčár ma veľmi prekvapil, takto si predstavujem prístup k tréningom ako má on."

Ciele klubu zostali rovnaké ako vlani. Okrem túžby presadiť sa v Európe chce získať titul, prípadne aj Slovenský pohár. "Získať titul aj pohár je z roka na rok ťažšie. DAC aj Žilina ho chcú tiež, konkurencia nie je ľahká. Som presvedčený, že sme lepší, ale musíme to ukázať aj na ihrisku," povedal Weiss.

Slovan už o päť dní čaká náročná ostrá previerka v 1. prekole LM, na Írov sa pripravuje zodpovedne. "Je to klub s veľkou tradíciou, majú skvelé zázemie. Čaká nás ťažký dvojzápas, ale verím, že to zvládneme. Do Írska sa teraz nedá ísť jednotlivo, ale máme nejaké informácie. Hrajú systém 3-4-3, majú slušných hráčov. Budú určite bojovať, majú pevnú defenzívu. Musíme byť chytrí a dobrí na lopte," uviedol tréner "belasých".

Weiss však nebol v predchádzajúcich zápasoch spokojný s koncovkou: "Na sústredení v Rakúsku sme hrali veľmi dobre, boli sme efektívni, teraz sme v uplynulých zápasoch neboli efektívni v koncovke. Musíme byť chladnokrvnejší. Musíme v tomto pridať, musíme využiť každú šancu."

Na novú sezónu sa tešia aj hráči, kapitán Vasil Božikov pri hodnotení prípravy rozosmial trénera Weissa: "Pre mňa je potešením, že môžem trénovať pod pánom Weissom. Príprava bola tvrdá, ja som v jej úvode našťastie chýbal. A teší ma aj to, že po príchode posíl z Gruzínska už nebudem najstarší hráč v tíme."