Kouč Ševela mení klub: Zo Zaglebie Lubin sa sťahuje do Saudskej Arábie

Slovenský futbalový tréner Martin Ševela (45) predčasne ukončil svoje pôsobenie v poľskom Zaglebie Lubin.

S klubom mal platnú zmluvu do leta budúceho roka, no vykúpil ho z nej saudskoarabský Abha FC. Poľský prvoligista o tom informoval na svojej webstránke.

Štyridsaťpäťročný Ševela prišiel do Lubinu v roku 2019, v uplynulej sezóne s tímom obsadil v najvyššej súťaži ôsmu priečku. V minulosti vybojoval ako tréner tri slovenské ligové tituly - dva s AS Trenčín (2015, 2016) a jeden so Slovanom Bratislava (2019).

"Ďakujeme trénerovi za prácu v Zaglebie Lubin a prajeme všetko dobré!," rozlúčil sa na webe poľský klub so slovenským kormidelníkom. Ševelov nový klub Abha FC obsadil v minulom ročníku Saudskej profesionálnej ligy 13. priečku a tesne sa vyhol zostupu.