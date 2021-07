Francúzske fiasko na EURO má dohru: Rodičia hviezd na seba zaútočili

Stáva sa to na mládežníckych turnajoch. Rodičia s prehnanými ambíciami začnú ventilovať svoje emócie voči trénerovi, rozhodcom a napokon aj spoluhráčom svojich detí.

Vždy je z toho hanba. A to sa teraz týka aj Veronique Rabiotovej. V bizarnej dohre francúzskeho vyradenia v osemfinále ME sa dostala do sporu s rodinami Kyliana Mbappého a Paula Pogbu.

"Mali by ste dôslednej dohovoriť svojmu synovi! Je namyslený a nehrá pre tím," spustila Rabiotová na rodičov Kyliana Mbappého priamo na tribúne Národného štadióna v Bukurešti. Svoju pozornosť následne preniesla na rodinný klan Paula Pogbu. Po zápase sa mali všetky tri strany dvadsať minút hlasito hádať, zasiahnuť musela dokonca ochranka.