Ukrajinský hrdina Zinčenko po historickom postupe: Oslavujte, žijeme len raz!

Ukrajina to dokázala! Triasla sa o postup zo skupiny, keďže skončila až tretia, no dnes je vo štvrťfinále. Náš východný sused sa dostal takto ďaleko prvýkrát v histórii európskych šampionátov. V rovnakej fáze už raz bol. Na majstrovstvách sveta 2006 v Nemecku, kde však podľahol neskoršiemu šampiónovi z Talianska 0:3.

Zverenci trénera Andrija Ševčenka vyradili v osemfinále húževnatých Švédov až po predĺžení. Už-už sa schyľovalo k rozstrelu zo značky pokutových kopov, keď v poslednej minúte rozhodol zlatým gólom striedajúci Arťom Dovbyk.

„Nie som hrdina, aj keď mi to všetci hovoria. Bude to dlhá noc. Určite nezaspím. Musí to byť osud. Okolnosti si vynútil môj príchod na ihrisko. Tréner mi kázal, aby som bol stále v šestnástke a čakal na vhodnú chvíľu,“ povedal šťastný strelec pre uefa.com.

Mužom zápasu však bol Oleksander Zinčenko, ktorý poslal Ukrajinu do vedenia a asistoval aj pri postupovom góle. „Je to historický úspech. Oslavujte, žijeme len raz a takýto moment sa už nikdy nemusí zopakovať. Som veľmi hrdý, že sme Ukrajine i celému svetu ukázali, že vieme dosiahnuť naše ciele.“ Jeho tímu pomohlo k víťazstvu aj vylúčenie Danielsona po brutálnom faule na koleno Besedina, ktorý bol na trávniku len osem minút a osemfinále nedohral.

Ukrajinu čaká vo štvrťfinále nemenej náročný súper. V Ríme sa v sobotu predstaví proti Anglicku, ktoré poslalo domov Nemecko. Tréner Ševčenko, ktorý hral osem rokov za AC Miláno, hneď vyzval tifosi k pomoci.

„Dúfam, že v Ríme budeme mať veľkú podporu verejnosti. Taliani, potrebujeme vás, pretože Anglicko je skvelý tím. Ťažko sa mu dávajú góly, ale ich sila by nás nemala strašiť, skôr motivovať. Som veľmi hrdý na hráčov. Tvrdo pracovali, aby vyhrali proti Švédom. Toto víťazstvo venujem ukrajinskému ľudu. V našej krajine je toľko nadšenia.